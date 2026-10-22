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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"المركزي الكوري الجنوبي "يبقي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 3% بعد زيادتين متتاليتين

"المركزي الكوري الجنوبي "يبقي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 3% بعد زيادتين متتاليتين
"المركزي الكوري الجنوبي "يبقي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 3% بعد زيادتين متتاليتين
أ ش أ

أبقى بنك كوريا الجنوبية المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير اليوم الخميس، عقب الزيادتين المتتاليتين السابقتين لكبح التضخم المتسارع، وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط والصادرات القوية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية، اليوم الخميس، أن مجلس السياسة النقدية التابع لبنك كوريا المركزي أبقى على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 3% في اجتماعه الخاص بتحديد سعر الفائدة، في قرار كان متوقعًا على نطاق واسع.

وجاء تجميد سعر الفائدة بعد أن رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعيه في يوليو وأغسطس، مشيرا آنذاك إلى أنه «إجراء استباقي» للحد من الضغوط التضخمية المتزايدة وضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وقد شكل القراران السابقان أول زيادتين متتاليين لأسعار الفائدة منذ يناير 2023، عندما رفع البنك المركزي سعر الفائدة في 7 اجتماعات متتالية بدءا من أبريل 2022.

وقد أوقف البنك المركزي دورة تشديد السياسة النقدية وسط مخاوف من أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى فرض أعباء مالية أكبر على الأسر ذات الدخل المنخفض.

ومع ذلك، أشار البنك المركزي الكوري إلى أنه سيحافظ على موقفه المتشدد في الوقت الحالي وسط الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وتجدد حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، فضلا عن التعافي الاقتصادي الأقوى مما كان متوقعا.

وقد تراوحت أسعار المستهلكين حول مستوى 3% في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 2.8% في يوليو، و3.1% في أغسطس، و2.9% في سبتمبر.

ومن المتوقع أن يظل التضخم عند مستوى مماثل في أكتوبر وسط ارتفاع أسعار النفط بسبب تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

وصرح محافظ بنك كوريا المركزي شين هيون-سونج، بأن البنك سيواصل تشديد السياسة النقدية حتى يصبح التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2%.

كما دعم النمو الاقتصادي القوي الموقف المتشدد للبنك، حيث نما الاقتصاد الكوري بنسبة 1.8% في الربع الأول وبنسبة 0.6% في الربع الثاني.

وبلغ فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية 279.2 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثمانية الأولى من العام، وهو ما يمثل أكثر من أربعة أضعاف الفائض المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورفع بنك كوريا توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 3.3% من 2.6% في أغسطس، مما يشير إلى أن الاقتصاد قد ينمو بنسبة تصل إلى 3.6%، مدعوما بصادرات قوية من أشباه الموصلات وسط طلب قوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويتوقع خبراء السوق أن يقوم بنك كوريا المركزي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، المقرر عقده في 26 نوفمبر.

بنك كوريا الجنوبية المركزي سعر الفائدة القياسي التضخم المتسارع استمرار التوترات في الشرق الأوسط

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