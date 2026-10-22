إجراء ألماني عاجل ضد إيران بشأن بنك شهير في هامبورج

أصدرت هيئة الرقابة المالية الألمانية اليوم الخميس قرارا بإلغاء ترخيص فرع (بنك صادرات إيران) في هامبورج حيث أمرت بتصفيته، وذلك في أعقاب فرض عقوبات.

وبحسب تقارير إعلامية ، فإن إلغاء الترخيص هو أحدث إجراء متخذ ضد بنك إيراني، بعد أن أعلنت هيئة الرقابة المالية الألمانية في في وقت سابق إفلاس فرع في ألمانيا يتبع (بنك سبه) الإيراني المملوك للدولة.

وأشارت الهيئة، بحسب رويترز، إلى أنه تم إلغاء ترخيص بنك صادرات إيران بالفعل العام الماضي بعد مخالفة المتطلبات القانونية وعدم معالجة أوجه قصور رصدتها الهيئة.

وذكرت الهيئة إن محكمة في هامبورج عينت مسؤولاً لتصفية البنك الشهر الماضي.

وختمت الهيئة "نتيجة لذلك، لم يعد مسموحاً لهذه المؤسسة - التي تملك 13 موظفا وأصولا بقيمة 62.4 مليون يورو (70.16 مليون دولار) - بممارسة الأعمال المصرفية".