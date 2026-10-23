طريقة عمل فراخ استربس بالعيش السوري.. ساندوتش مقرمش بطعم المطاعم

تعد ساندوتشات الفراخ الاستربس بالعيش السوري من الأكلات السريعة التي يحبها الكبار والصغار، فهي تجمع بين قطع الدجاج المقرمشة والصوص الكريمي والخضراوات الطازجة، ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وطعم ينافس المطاعم.

المكونات

لتحضير الفراخ الاستربس:

½ كيلو صدور فراخ مقطعة شرائح طويلة.

كوب لبن رايب.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

½ ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

كوب دقيق.

½ كوب نشا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

زيت للقلي.

لتحضير الساندوتشات:

عيش سوري حسب عدد الساندوتشات.

خس مقطع.

خيار مخلل مقطع شرائح.

طماطم مقطعة شرائح حسب الرغبة.

لصوص الثومية السريع:

3 ملاعق كبيرة مايونيز.

ملعقة كبيرة زبادي.

فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

رشة ملح.

طريقة تحضير الفراخ الاستربس

تتبيل الفراخ: ضعي شرائح الدجاج في وعاء، ثم أضيفي اللبن الرايب والخل والبابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة والملح والفلفل، وقلبي جيدًا واتركيها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

تحضير التغليفة المقرمشة: اخلطي الدقيق والنشا والبيكنج بودر والبابريكا ورشة ملح في طبق واسع.

تغليف الدجاج: اغمسي كل قطعة فراخ في خليط الدقيق، ثم أعيديها إلى التتبيلة سريعًا، وبعدها إلى الدقيق مرة أخرى مع الضغط الخفيف عليها للحصول على طبقة مقرمشة.

قلي الاستربس: سخني الزيت على درجة حرارة متوسطة إلى مرتفعة، ثم اقلي قطع الدجاج على دفعات حتى تصبح ذهبية ومقرمشة وتنضج تمامًا من الداخل. يجب أن تصل درجة الحرارة الداخلية للدجاج إلى 74 درجة مئوية.

تحضير الصوص: اخلطي المايونيز والزبادي والثوم وعصير الليمون والملح حتى تحصلي على صوص كريمي متجانس.

طريقة تجهيز ساندوتش الاستربس بالعيش السوري

افردي رغيف العيش السوري وادهنيه بطبقة من صوص الثومية. أضيفي الخس والخيار المخلل والطماطم حسب الرغبة. ضعي قطع الاستربس المقرمشة داخل الرغيف. أضيفي المزيد من الصوص، ثم لفي العيش بإحكام. حمّري الساندوتش في طاسة ساخنة لمدة دقيقة أو دقيقتين على كل جانب حتى يصبح العيش ذهبيًا ودافئًا.

سر قرمشة الاستربس مثل المطاعم

استخدام النشا مع الدقيق يساعد على الحصول على طبقة مقرمشة.

إعادة تغليف الدجاج بالدقيق بعد ملامسة التتبيلة تمنح الاستربس قشرة مميزة.

لا تضعي كمية كبيرة من الدجاج في الزيت مرة واحدة حتى لا تنخفض حرارته.

لا تضيفي الصوص بكثرة قبل التقديم حتى لا يطرى العيش ويفقد قرمشته.

قدمي ساندوتشات الاستربس بالعيش السوري ساخنة مع البطاطس المحمرة والثومية والمخللات، لتحصلي على وجبة شهية تناسب الغداء أو العشاء.