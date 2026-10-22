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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهاز التطوير والتجميل يواصل أعمال رفع الكفاءة والتجميل بميادين الإسماعيلية

الاعمال
الاعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

 يواصل جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والصيانة والتجميل بعدد من الميادين والمحاور والمواقع الحيوية، وفقًا للخطة الزمنية لأكتوبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بشأن تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وأوضحت المهندسة تغريد أبو السعود، رئيس جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، أن أعمال الجهاز شملت مواصلة رعاية الأشجار المثمرة المزروعة بالطريق الدائري، ضمن المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون شجرة»، حيث تم رشها بالعناصر الغذائية والمغذيات الكبرى والصغرى، خاصة أشجار الليمون والبرتقال واليوسفي والرمان، وذلك بالتزامن مع دخول فصل الخريف.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال زراعة أشجار البوانسيانا بقرية نفيشة، بالمشاركة المجتمعية، بالإضافة لزراعة عدد من أشجار التيكوما عند المدخل والبوابة الجديدة بشارع عبد الحكيم عامر.

هذا بالإضافة لصيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالطريق الدائري وتقاطع شارع شبين الكوم بحي ثالث، على مساحة تُقدر بنحو ٢٠ فدانًا، وأمام مساكن هيئة التدريس بالجامعة على مساحة ١٥ فدانًا، حيث شملت الأعمال رفع المخلفات، وتسوية المسطحات الخضراء، وقص النجيل وتهذيبه، مع الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لهذه المواقع.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة محافظة الإسماعيلية للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي لمختلف الميادين.

وتُنفذ الأعمال تحت إشراف العميد عفت راغب، مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية.

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