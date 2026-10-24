إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بـ جرجا

أصيب 4 أشخاص، بينهم قاصران، بجروح وكدمات متفرقة؛ إثر مشاجرة نشبت بين طرفين على خلفية خلافات الجيرة بقرية البياضي والقرى التابعة لمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشادة تطورت إلى مشاجرة بين طرفين من أبناء المنطقة؛ ما أسفر عن وقوع إصابات بين الجانبين، تنوعت بين جروح قطعية بالرأس والوجه والأنف، إلى جانب كدمات وتورم بالكتف، الأمر الذي استدعى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وبالفحص، تبين إصابة «خ. ج»، 27 عامًا، بجرح قطعي في فروة الرأس بطول 2 سم، كما أصيب «ع. ج»، 24 عامًا، بكدمة وتورم في الكتف الأيسر، وذلك ضمن إصابات الطرف الأول في المشاجرة.

كما أصيب «أ. خ»، 17 عامًا، بجرح قطعي في الوجه بطول 1 سم، و«م. م»، 17 عامًا، بجرح قطعي في الأنف من الناحية اليسرى بطول 3 سم، بالإضافة إلى جرح آخر بفروة الرأس بطول 4 سم.

وعقب وقوع المشاجرة، تم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى جرجا العام، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة، وتلقى كل منهم الإسعافات المطلوبة وفقًا لطبيعة إصابته، مع استمرار المتابعة الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.