جامعة قناة السويس تنظم 3ندوات لتعزيز الوعي الصحي والتربية السوية واتخاذ القرارات

نظمت جامعة قناة السويس ثلاث ندوات توعوية تناولت التعريف بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وأساليب التربية السوية وغير السوية وتأثيرها على شخصية الأبناء، وتأثير الأصدقاء في سلوك الفرد وكيفية اتخاذ القرارات، وذلك بمشاركة طلاب الجامعة وأهالي مركز ومدينة أبو سلطان وطلاب المدرسة الدولية بالمجمع التعليمي، في إطار دور جامعة قناة السويس في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتعزيز الوعي الصحي والتربوي والاجتماعي لدى مختلف فئات المجتمع.

جاءت الفعاليات تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، والدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد الشبراوي، وكيل خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البيطري، والدكتورة نهلة صابر تاوضروس، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونظم الفعاليات محمد عثمان، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات.

واستهلت الجامعة فعالياتها بندوة بعنوان «التأثير بالأصدقاء وكيفية اتخاذ القرارات»، والتي عُقدت بالمدرسة الدولية بالمجمع التعليمي، واستفاد منها 36 طالبًا، ونظمتها إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالتعاون مع المجمع التعليمي، بمشاركة أربعة من القائمين على التنظيم، حاضر فيها الدكتور عمرو محمد مصطفى فتحي، المدرس بكلية التربية.

وتناولت الندوة مفهوم المسايرة الاجتماعية وتأثير الجماعة في سلوك الفرد، وناقشت تساؤلًا مهمًا حول مدى قدرة الفرد على اتخاذ قراراته بصورة مستقلة، أم أن الأصدقاء قد يؤثرون في بعض قراراته دون أن يشعر.

كما سلطت الضوء على تقليد الأصدقاء والانجراف وراء بعض تحديات التواصل الاجتماعي والخوف من الاختلاف، والمشاركة في سلوكيات غير صحيحة لمجرد أن الآخرين يمارسونها، مؤكدة أهمية التفكير الواعي قبل التقليد أو اتخاذ القرار.

واستعرضت الندوة الجانبين الإيجابي والسلبي لتأثير الأصدقاء، وصفات الصديق الحقيقي، وكيفية رفض السلوك الخاطئ دون الإساءة إلى الآخرين أو فقدان احترامهم، إلى جانب التوعية بخطورة التنمر والغش والابتزاز العاطفي وضغوط الأصدقاء.

واختُتمت محاورها بالتأكيد على أهمية اتباع خطوات بسيطة تُحدث فارقًا في حياة الفرد، تتمثل في: «توقف، فكّر، اختر، راجع»، بما يدعم قدرة الطلاب على اتخاذ قرارات واعية ومسؤولة.

ونظمت إدارة الاتصالات والمؤتمرات، بالتعاون مع مركز الأمومة والطفولة، ندوة بعنوان «أساليب التربية السوية وغير السوية وتأثيرها على شخصية الأبناء»، بمقر مركز الأمومة والطفولة، واستفاد منها 37 من أهالي مركز ومدينة أبو سلطان، بمشاركة أربعة من القائمين على التنظيم، وحاضرت فيها الأستاذة الدكتورة بديعة حبيب بنهان، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية.

وتناولت الندوة الأساليب التربوية السوية وتأثيرها في بناء شخصية الأبناء، إلى جانب الأساليب غير السوية وانعكاساتها على نموهم النفسي والسلوكي، كما استعرضت معايير النمو السوي للأبناء، وأبرز المشكلات التي يعاني منها الأطفال والمراهقون، وسبل التعامل معها وعلاجها.

واستهدفت الندوة رفع وعي الأسر بأهمية اتباع أساليب تربوية سليمة تسهم في بناء شخصية متوازنة للأبناء، وتعزز قدرتهم على التكيف مع مختلف المواقف والتحديات.

واختُتمت الفعاليات بندوة بعنوان «التعريف بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما»، بكلية الطب البيطري، ونظمتها إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالتعاون مع مركز التبرع بالبلازما بالإسماعيلية، واستفاد منها 252 طالبًا من طلاب الكلية، بمشاركة أربعة من القائمين على التنظيم، وحاضر فيها الدكتور محمد إبراهيم حسن عليان، الحاصل على بكالوريوس الصيدلة.

وتضمنت الندوة التعريف بالتبرع بالبلازما وأهميته، والتوعية بالمخاطر المحتملة المرتبطة به، واستعراض فوائده والخطوات المتبعة لإتمام عملية التبرع، بما يسهم في رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وأهمية التعرف على الجوانب الصحية والإجرائية المرتبطة بالتبرع.

وتأتي هذه الندوات في إطار حرص جامعة قناة السويس على تعزيز دورها المجتمعي من خلال برامج توعوية متنوعة تستهدف الطلاب والأسر، وتسهم في نشر الثقافة الصحية والتربوية، وتنمية الوعي بالسلوكيات الإيجابية، وترسيخ مهارات التفكير الواعي واتخاذ القرار، بما يدعم بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على التعامل مع القضايا والتحديات المعاصرة.