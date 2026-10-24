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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: رفع 575 طنًا من المخلفات والتراكمات بمراكز ومدن المحافظة

حملات النظافة
حملات النظافة
أ ش أ

أكد محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي، استمرار تكثيف حملات النظافة بجميع أنحاء المحافظة، والمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، وسرعة التعامل مع بؤر المخلفات والتراكمات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم/السبت/ أعمال رفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، موجهًا باستمرار الحملات اليومية وسرعة التعامل مع البؤر ورفعها أولًا بأول، للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأسفرت الأعمال - وفقا لبيان - عن رفع 575 طنًا، بواقع 115 طنًا بحي أول المحلة الكبرى، و75 طنًا بحي ثان طنطا، و65 طنًا بحي أول طنطا، و60 طنًا بمركز ومدينة كفر الزيات، و50 طنًا بمركز ومدينة سمنود.

كما تم رفع 40 طنًا بكل من حي ثان المحلة الكبرى ومركز ومدينة السنطة، و35 طنًا بمركز ومدينة زفتى، و30 طنًا بمركز ومدينة بسيون، و25 طنًا بمركز ومدينة المحلة الكبرى، و20 طنًا بكل من مركز طنطا ومركز ومدينة قطور.

وأشار المحافظ إلي استمرار متابعة أداء الوحدات المحلية ميدانيًا، والتعامل الفوري مع أي بؤر جديدة للمخلفات، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات بصورة يومية، مشددًا على ضرورة استمرار الحملات بجميع المراكز والمدن والأحياء.

محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي حملات النظافة

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