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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026

برج الميزان
برج الميزان

يحتاج مواليد برج الميزان اليوم إلى التوقف قليلًا أمام بعض الاختيارات التي ظلوا يؤجلون حسمها، خاصة تلك التي تتعلق براحتهم الشخصية وعلاقتهم بالمحيطين بهم.

قد تجد أن إرضاء الجميع لم يعد حلًا مناسبًا، وأن وضع حدود واضحة لا يعني خسارة الآخرين. حاول أن تتعامل مع المستجدات بمرونة، من دون التخلي عن الأمور التي تمثل أهمية حقيقية بالنسبة لك.

الميزان على الصعيد المهني:

قد تتطلب منك أجواء العمل التعامل مع أكثر من وجهة نظر، وهنا تظهر قدرتك على تقريب المسافات والوصول إلى حلول عملية. لا تتحمل مسؤولية مهام إضافية لمجرد تجنب إحراج أحد، بل حدد ما يمكنك إنجازه ضمن الوقت المتاح. وإذا كنت تفكر في تغيير مسارك المهني، فابدأ بجمع المعلومات ومقارنة الخيارات قبل اتخاذ خطوة كبيرة.

الميزان على الصعيد العاطفي:

الوضوح هو العامل الأهم لتجنب سوء الفهم خلال اليوم. إذا كان هناك أمر يزعجك، فاختَر الوقت المناسب للحديث عنه بدلًا من إخفاء مشاعرك ثم التعبير عنها بطريقة حادة. أما إذا كنت أعزب، فقد تشعر بالانجذاب إلى شخص يجمع بين الهدوء والقدرة على الحوار، لكن من الأفضل أن تترك التعارف يأخذ وقته الطبيعي.

الميزان على الصعيد المالي:

قد تحتاج إلى الموازنة بين رغبتك في الاستمتاع بأموالك وضرورة الاحتفاظ بجزء منها للطوارئ. راجع أي التزامات قريبة قبل الدخول في مشتريات جديدة، ولا تجعل المجاملات الاجتماعية سببًا لتجاوز الميزانية التي حددتها لنفسك. التخطيط المسبق سيمنحك مساحة أكبر للتصرف بحرية لاحقًا.

الميزان على الصعيد الصحي:

احرص على تحقيق توازن أفضل بين العمل والراحة، ولا تجعل جدولك مزدحمًا إلى درجة تمنعك من تخصيص وقت لنفسك. ممارسة نشاط تحبه أو قضاء بعض الوقت بعيدًا عن مصادر التوتر قد يساعدك على تحسين حالتك المزاجية. واهتم بتناول وجبات منتظمة وشرب كمية مناسبة من الماء.

نصيحة اليوم لبرج الميزان:

لا تؤجل قرارًا مهمًا فقط لأنك تخشى إزعاج الآخرين؛ ابحث عن الاختيار الأكثر توافقًا مع ظروفك، وتعامل معه باحترام وهدوء دون أن تتجاهل احتياجاتك.

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