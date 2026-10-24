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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند تعرب عن ترحيبها باتفاق السلام المبدئي بين أرمينيا وأذربيجان

وزير الخارجية الهندي
وزير الخارجية الهندي
أ ش أ

أعرب وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار عن ترحيب بلاده بعملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدًا أن الهند تراقب عن كثب التطورات الراهنة في منطقة جنوب القوقاز.

وقال جايشانكار - خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الأذري جيهون بايراموف، اليوم /السبت/ في باكو، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأذرية (إيه بي إيه) - "إن الهند ترحب بالتوقيع المبدئي على اتفاق السلام بين زعيمي أرمينيا وأذربيجان في أغسطس الماضي.. ونأمل أن يؤدي ذلك إلى إرساء سلام دائم في المنطقة".

وشدد على وضوح موقف الهند في هذا الشأن، وهو حل النزاعات عبر الحوار والسُبل الدبلوماسية.. وتطرق للحديث عن التعاون الثنائي مع أذربيجان، منوها بوجود العديد من الشركات الهندية التي تستثمر في أذربيجان منذ عدة سنوات.

وأشار إلى اتفاق البلدين على استكشاف المزيد من السُبل الرامية إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين وتعميق التعاون الثنائي بينهما في المستقبل.

وزير الخارجية الهندي عملية السلام أرمينيا وأذربيجان

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