إصابة شخصين في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق رأس غارب – الزعفرانة بالبحر الأحمر

أُصيب شخصان، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق رأس غارب – الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، على بُعد نحو 10 كيلومترات قبل مدينة رأس غارب، فيما جرى نقلهما إلى مستشفى رأس غارب التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

اضطراب في الوعي وإصابات بالرأس والصدر

وتضمنت بيانات المصابين إصابة محمد نظمي عبد الفتاح، 21 عامًا، من محافظة البحيرة، بجرح قطعي في فروة الرأس وكدمات بالظهر والصدر.

كما أُصيب أحمد محمد الراوي، 55 عامًا، من محافظة البحيرة، باضطراب في درجة الوعي وجرح قطعي بفروة الرأس، إلى جانب كدمات بالذراع الأيسر.

نقل المصابين إلى المستشفى

وكانت الجهات المختصة قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، فجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب التخصصي، حيث يخضعان للأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتقييم حالتهما الصحية وتحديد طبيعة الإصابات.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.