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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: قواتنا مش هتهاجم اليمن.. إحنا بندافع عن السعودية فقط.. متحدث الري: المياه قضية أساسية لمصر والرهان على فرض الأمر الواقع خاسر| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

متحدث الصحة: الحساسية من التطعيم نفسه هي المانع الوحيد للحصول على لقاح الحصبة
نصح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الأمهات بإخطار الأطباء بالتاريخ المرضي للطفل قبل حصوله على تطعيم الحصبة، موضحًا أن الحساسية من التطعيم نفسه هي المانع الوحيد للحصول على اللقاح، وليس الحساسية بوجه عام.


ساويرس لمنتقدي مهرجان الجونة: جتتنا نحّست من الانتقادات.. فهذا الهجوم السنوي على الفنانين كلام فارغ
قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إنه لم يكن مهتماً بالانتقادات المثارة حول مهرجان الجونة السينمائي، مشيراً إلى أن الهجوم السنوي الذي يركز على السجاد الأحمر والفساتين وملابس الفنانين هو "كلام فارغ" يتجاهل جوهر الحدث وأهمية الأفلام المعروضة وصناعة السينما ككل.


خبير عسكري: مصر ستشارك غالبا بأنظمة دفاع جوي وخبراء عسكريين للدفاع عن السعودية
أكد اللواء أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، أن المادة 152 من الدستور يجب الرجوع فيها إلى مجلس النواب والموافقة بثلثي المجلس عند إرسال قوات مصرية خارج الحدود، كما أن مصر تدافع عن أمن المملكة العربية السعودية، ولن يكون هجومًا عسكريًا على اليمن.


عمرو أديب: موافقة مجلس النواب على إرسال قوات للسعودية تستهدف حماية الأمن القومي المصري
أكد الإعلامي عمرو أديب أن موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال قوات إلى السعودية تحظى بتأييد واسع، مشيرًا إلى أن هذا التوجه كان متوقعًا منذ البداية.


متحدث الري: المياه قضية أساسية لمصر.. والرهان على فرض الأمر الواقع خاسر
أكد المهندس خالد الوصيف، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن المياه تمثل قضية تنمية أساسية لمصر، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين دول حوض النيل لتحقيق المصالح المشتركة.


مخالفة للقانون.. أحمد موسى: مذكرة ليبيا وتركيا تتسبب في غضب المصريين
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا “باطلة”.


أحمد موسى: قواتنا مش هتهاجم اليمن دي دولة شقيقة.. إحنا بندافع عن السعودية
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس النواب وافق بأغلبية كاسحة على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم بشأن دعم المملكة العربية السعودية عسكريًا.


التعليم تعلن موعد إنهاء الفترات المسائية بالمدارس.. البداية في 2027
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ خطة تدريجية لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، من خلال التوسع في إنشاء الفصول الدراسية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس القائمة، وفق جدول زمني يمتد حتى عام 2029.


أحمد موسى: الموافقة على تفويض الرئيس السيسي لإرسال قوات دفاعية للسعودية تم بأغلبية برلمانية كاسحة
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس النواب وافق بأغلبية كاسحة على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرسال قوات دفاعية إلى المملكة العربية السعودية.


مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: أمن اليمن والسعودية ومصر مشترك
قال مروان دماج مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إنّ الحكومة والشرعية اليمنية تدعوان دائمًا إلى دور مصري أكبر في القضية اليمنية، مع تقدير الجهود المصرية الدبلوماسية والعسكرية والأمنية والسياسية، مؤكدًا أن أمن اليمن والسعودية ومصر مشترك، وأن العلاقات بين الدول الثلاث تتجاوز العلاقات السياسية التقليدية إلى ارتباط جغرافي واستراتيجي.

اخبار التوك شو احمد موسى موسى السعودية اليمن

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