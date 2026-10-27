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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 - 10 - 2026 والقنوات الناقلة

آرسنال
آرسنال
رباب الهواري

تترقب جماهير كرة القدم، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات الأوروبية والآسيوية والعربية، في يوم كروي حافل بالمباريات المهمة التي تتصدرها مواجهة الشمال أمام الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، ولقاء فليتوود ضد آرسنال ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتشهد منافسات الدوري الإيطالي إقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة روما أمام كالياري، إلى جانب لقاء ساسولو ولاتسيو، بينما تتواصل منافسات كأس ألمانيا بعدد من المواجهات المرتقبة، يتقدمها لقاء بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

* ساسولو ضد لاتسيو: الساعة 8:30 مساءً، عبر قناة إس تي سي تي في.
* روما ضد كالياري: الساعة 10:45 مساءً، عبر قناة إس تي سي تي في.
* تورينو ضد كومو: الساعة 10:45 مساءً، عبر قناة إس تي سي تي في.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

* دايجون سيتيزن ضد فيسيل كوبي: الساعة 1 ظهرًا، عبر بي إن سبورتس 3.
* جوهور دار التعظيم ضد بورت أوثوريتي: الساعة 1 ظهرًا، عبر بي إن سبورتس 2.
* كيوتو سانجا ضد نيوكاسل جيتس: الساعة 1 ظهرًا، عبر بي إن سبورتس 4.
* شنجهاي بورت ضد كونج آن نهان دان: الساعة 1 ظهرًا، عبر بي إن سبورتس 1.
* بكين جوان ضد جيونبك هيونداي موتورز: الساعة 3:15 عصرًا، عبر بي إن سبورتس 1.
* راتشابوري ضد كاشيوا ريسول: الساعة 3:15 عصرًا، عبر بي إن سبورتس 2.
* شباب الأهلي دبي ضد الاستقلال: الساعة 7 مساءً، عبر بي إن سبورتس 3.
* الشمال ضد الهلال: الساعة 9:15 مساءً، عبر بي إن سبورتس 1.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2

* السيب ضد إيست بنجال: الساعة 7 مساءً، عبر بي إن سبورتس 4.
* الشرطة ضد الحسين: الساعة 9:15 مساءً، عبر بي إن سبورتس 3.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

* برادفورد ضد بيتربورو: الساعة 10:45 مساءً، عبر بي إن سبورتس 4.
* فليتوود ضد آرسنال: الساعة 11 مساءً، عبر بي إن سبورتس 1.

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

* بوخوم ضد ماينتس: الساعة 8 مساءً.
* هامبورج ضد آينتراخت فرانكفورت: الساعة 8 مساءً.
* إيسين ضد لايبزيج: الساعة 8 مساءً.
* زونينهوف جروساسباخ ضد أوجسبورج: الساعة 8 مساءً.
* بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن: الساعة 10:45 مساءً.
* بوروسيا مونشنجلادباخ ضد كارلسروه: الساعة 10:45 مساءً.
* إيلفيرسبيرج ضد دارمشتات: الساعة 10:45 مساءً.
* كولن ضد أونيون برلين: الساعة 10:45 مساءً.

موعد مباراة الدوري السعودي والقناة الناقلة

* أبها ضد الفيصلي: الساعة 3:40 عصرًا، عبر قناة ثمانية.

وتتجه الأنظار خلال اليوم إلى المواجهات الآسيوية والأوروبية، في ظل تعدد المنافسات وتنوع الخيارات أمام المشجعين لمتابعة فرقهم المفضلة على مدار اليوم

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