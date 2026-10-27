محافظ جنوب سيناء يفتتح دار مناسبات قرية الوادي بالطور

افتتح اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، دار مناسبات قرية الوادي بمدينة طور سيناء، عقب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه، وذلك بحضور اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة طور سيناء، وعدد من مشايخ وعواقل المدينة.

ويأتي افتتاح دار المناسبات في إطار جهود المحافظة لتطوير المنشآت الخدمية والمجتمعية، وتوفير أماكن ملائمة لإقامة المناسبات الاجتماعية لأهالي القرية، بما يعزز الروابط الاجتماعية ويدعم أواصر الترابط بين أبناء المجتمع السيناوي.

وتفقد المحافظ دار المناسبات عقب افتتاحها، واطلع على أعمال التطوير التي نُفذت، مؤكدًا أهمية الحفاظ على المنشآت المجتمعية والارتقاء بمستوى كفاءتها، بما يضمن الاستفادة منها وتلبية احتياجات المواطنين.

وعقب الافتتاح، التقى محافظ جنوب سيناء مشايخ وعواقل مدينة طور سيناء، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها للاستماع إلى مطالب المواطنين، والتعرف على احتياجاتهم، ومناقشة الملفات المرتبطة بالخدمات والمرافق ومشروعات التنمية المحلية.

وأكد المحافظ حرصه على استمرار التواصل المباشر مع وعواقل المحافظة، باعتبارهم حلقة وصل مهمة مع المواطنين، مشيرًا إلى أهمية دراسة المطالب والمقترحات التي يطرحونها، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة لبحث الحلول المناسبة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة بجنوب سيناء.