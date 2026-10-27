قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يستعرض جهود وزارة الصحة للحصول على تجديد اعتماد "المستوى الذهبي" للقضاء على فيروس سي
الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار مبكر للتحذير من خطر في أبها وخميس مشيط
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود التهدئة
وحشية لا توصف.. رصاص الاحتلال يردي طفلة 6 سنوات شهيدة بجنوب غزة
مصر وإريتريا :أمن وحوكمة البحر الأحمر مسئولية حصرية للدول المشاطئة له
تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء
سجل الفائزين بالكرة الذهبية عبر التاريخ.. هاري كين ينضم إلى قائمة الأساطير
محمد فريد: مصر تعمل مع البنك الدولي على استراتيجية للترويج للاستثمار
بالإعدام والسجن.. أحكام رادعة في الكويت لـ 3 متهمين بالتخابر مع إيران وحزب الله
الوزراء: القضاء على 357 منطقة غير آمنة وتنفيذ 246 ألف وحدة سكنية بديلة
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور
بيان هام للحكومة الأردنية: نعتز بعلاقتنا الأخوية مع سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ جنوب سيناء يفتتح دار مناسبات قرية الوادي بالطور

المحافظ خلال لقاء المشايخ
المحافظ خلال لقاء المشايخ
ايمن محمد

افتتح اللواء  الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، دار مناسبات قرية الوادي بمدينة طور سيناء، عقب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه، وذلك بحضور اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة طور سيناء، وعدد من مشايخ وعواقل المدينة.

ويأتي افتتاح دار المناسبات في إطار جهود المحافظة لتطوير المنشآت الخدمية والمجتمعية، وتوفير أماكن ملائمة لإقامة المناسبات الاجتماعية لأهالي القرية، بما يعزز الروابط الاجتماعية ويدعم أواصر الترابط بين أبناء المجتمع السيناوي.

وتفقد المحافظ دار المناسبات عقب افتتاحها، واطلع على أعمال التطوير التي نُفذت، مؤكدًا أهمية الحفاظ على المنشآت المجتمعية والارتقاء بمستوى كفاءتها، بما يضمن الاستفادة منها وتلبية احتياجات المواطنين.

وعقب الافتتاح، التقى محافظ جنوب سيناء مشايخ وعواقل مدينة طور سيناء، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها للاستماع إلى مطالب المواطنين، والتعرف على احتياجاتهم، ومناقشة الملفات المرتبطة بالخدمات والمرافق ومشروعات التنمية المحلية.

وأكد المحافظ حرصه على استمرار التواصل المباشر مع وعواقل المحافظة، باعتبارهم حلقة وصل مهمة مع المواطنين، مشيرًا إلى أهمية دراسة المطالب والمقترحات التي يطرحونها، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة لبحث الحلول المناسبة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة بجنوب سيناء.

جنوب سيناء دار مناسبات الوادى الطور المحافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ريهام عبد الغفور

هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

اشرف داري

بسبب أشرف داري.. صدمة في الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر الآن في مصر.. زيادة جديدة في تارجت وتايم

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

حمد بن جاسم

بسبب حرب إيران.. رئيس وزراء قطر الأسبق يحذر من قنبلة موقوتة في المنطقة

ترشيحاتنا

سيارة بابا الفاتيكان فيات تيتانو

سيارة بابا الفاتيكان تتحول إلى شاحنة «نص نقل»

إليسا

في عيد ميلادها.. معاناة إليسا مع السرطان وحلم الأمومة

تطعيم الحصبة

بعد انطلاق حملة التطعيمات.. ما لا تعرفه عن الحصبة والحصبة الألماني وفوائد المصل

بالصور

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

سيارة بابا الفاتيكان تتحول إلى شاحنة «نص نقل»

سيارة بابا الفاتيكان فيات تيتانو
سيارة بابا الفاتيكان فيات تيتانو
سيارة بابا الفاتيكان فيات تيتانو

في عيد ميلادها.. معاناة إليسا مع السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد