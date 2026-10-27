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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المتحدث باسم الخارجية الصينية: نتابع أوضاع الشرق الأوسط .. وإيفاد مبعوثين لتيسير تواصل الأطراف

المتحدث باسم الخارجية الصينية: نتابع أوضاع الشرق الأوسط .. وإيفاد مبعوثين لتيسير تواصل الأطراف
المتحدث باسم الخارجية الصينية: نتابع أوضاع الشرق الأوسط .. وإيفاد مبعوثين لتيسير تواصل الأطراف
أ ش أ

 أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، اليوم /الثلاثاء/، أن الصين تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والخليج والبحر الأحمر والقرن الأفريقي، وأنها ستوفد قريبا مبعوثين خاصين إلى دول في هذه المناطق.

وأضاف قوه - خلال مؤتمر صحفي - أن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار التوترات لفترة طويلة وتداعياتها على المناطق المحيطة، داعيا الأطراف المعنية إلى تسوية خلافاتها عبر الحوار والتفاوض، والتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن..وأكد أن الصين التزمت باستمرار بالعمل على تعزيز محادثات السلام.

وأوضح قوه أن الصين ستوفد، في هذا الإطار، مبعوثين خاصين إلى دول في المناطق المذكورة، بهدف تيسير التواصل والحوار بين جميع الأطراف، والمساعدة في تخفيف التوترات والحيلولة دون تدهور الأوضاع بشكل أكبر.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وقف مستدام لإطلاق النار

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