رئيس فنلندا ورئيس وزراء النرويج يبحثان هاتفيا مع الرئيس الروسي جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا

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أعلن مكتب الرئيس الفنلندي، اليوم /الثلاثاء/، أن رئيس فنلندا ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره أجريا اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، لبحث جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال المكتب الرئاسي - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية - إن ستوب وستوره بادرا بالاتصال لمناقشة الحرب في أوكرانيا، والجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب، وتعزيز السلام والاستقرار في أوروبا.

وأكد البيان أن الزعيمين الفنلندي والنرويجي أجريا الاتصال باعتبارهما قائدي البلدين ولم يتحدثا نيابة عن أوروبا.

وقال ستوب إن "النقاش كان صادقا وجوهريا، فنحن دول جوار لروسيا، ونتائج هذه الحرب لها تداعيات مباشرة على أمننا وعلى أمن أوروبا الأوسع نطاقا. ويتطلب إنهاء الحرب إجراء مباحثات مباشرة".