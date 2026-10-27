قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيول تحاصر إيلات.. إسرائيل تغلق جميع الطرق المؤدية إلى المدينة بسبب الأمطار الغزيرة
استعدادا لإطلاق مشروع حصين.. مفتي الجمهورية يستقبل محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب
انتخابات الكنيست.. 3.2 مليون ناخب يدلون بأصواتهم وسط ترقب اليمين لمصير حكومة الاحتلال
وزير الخارجية: الطلاب المتفوقين ثروة قومية وركيزة أساسية في بناء المستقبل
خامنئي يبحث شروط إنهاء الحرب مع واشنطن
البحرية الإيرانية: حريق بناقلة نفط اصطدمت بألغام بحرية في هرمز
بيان رسمي من رابطة الدوري الإسباني للاعتذار عن إساءة مبابي للزعيم الصيني
بسبب التوقيت الشتوي.. الأعلى للإعلام: عودة موعد انتهاء بث البرامج الرياضية إلى الساعة 12 منتصف الليل بدلا من الواحدة صباحًا
أستاذ علوم سياسية: انتخابات الكنيست الـ 26 هي الأهم في تاريخ إسرائيل
وزير الخارجية يلتقي أوائل الجامعات المصرية ويعلن تنظيم نماذج محاكاة للأزمات الدولية
ماريا زاخاروفا: هوس الغرب بتدمير روسيا مرض تاريخي مزمن.. وأكثر من 35 ألف عقوبة لن تكسر سيادتنا
إحباط محاولة طعن زعيم حزب معارض في تل أبيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد 10 سنوات من الخصومة.. «آل عبدالنعيم» و«آل عبدالعزيز» يطويان صفحة الخلاف في طهطا بسوهاج

جانب من الصلح بسوهاج
جانب من الصلح بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، إنهاء خصومة ثأرية استمرت 10 سنوات بين عائلتي «آل عبدالنعيم» و«آل عبدالعزيز»، بعدما اجتمعت العائلتان على كلمة الصلح، في مشهد عكس أهمية تغليب التسامح على الخلافات، وسط حضور أمني وتنفيذي وديني وشعبي واسع.

وجاءت مراسم الصلح بمشاركة عدد من القيادات والمسؤولين والشخصيات العامة، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء النزاعات الثأرية بالمحافظة، والحفاظ على أرواح المواطنين، وإعادة الهدوء والاستقرار إلى المجتمع.

قيادات أمنية وتنفيذية تشهد مراسم الصلح

واستُهلت فعاليات الصلح بعزف السلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، بحضور الدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، نائبًا عن اللواء طارق راشد، محافظ الإقليم، واللواء محمد عبدالله، حكمدار أمن سوهاج، واللواء طارق الخولي، مدير المباحث الجنائية، والعميد طارق أبو سديرة، رئيس المديرية، والعميد هيثم الشامي، رئيس فرع الأمن العام.

كما حضر المقدم أحمد همام، رئيس فرع الشمال بالأمن الوطني، نائبًا عن اللواء محمد خميس، رئيس فرع الأمن الوطني بسوهاج، والرائد أحمد البربري، رئيس مباحث مركز طهطا، والرائد محمد حريز، معاون أول المباحث، والرائد أحمد ممدوح، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وشارك في مراسم إنهاء الخصومة الدكتور أحمد الشطوري، رئيس مدينة طهطا، ووائل أبوعليو، نائب رئيس المدينة، وخالد عبدالحكيم، سكرتير مجلس المدينة، فضلًا عن عدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة، بينهم النواب مصطفى حسين أبو دومة، وعلاء سليمان الحديوي، ونشأت فؤاد عباس، والعمدة السيد فؤاد عباس، والدكتور فتحي ماضي، والدكتور محمد عبدالباري، والشيخ عمر أحمد عمر، وسامح شحاته، أمين حزب مستقبل وطن بطهطا، ومحمد موسى.

أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر يؤكد حرمة الدماء

وشهدت مراسم الصلح مشاركة الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ووكيل الأزهر السابق، الذي ألقى كلمة تناول خلالها مكانة الصلح في الإسلام، مؤكدًا أهمية صون الدماء، وإعلاء قيم العفو والتسامح، والابتعاد عن العنف والخلافات التي تهدد استقرار الأسر والمجتمعات.

وتناولت الكلمة ضرورة الحفاظ على الروابط الإنسانية والاجتماعية، وترسيخ ثقافة التسامح باعتبارها سبيلًا لتجاوز النزاعات وفتح المجال أمام علاقات قائمة على التآخي والتعايش.

جهود أمنية وشعبية لإنهاء الخصومات الثأرية

ويأتي الصلح بين عائلتي «آل عبدالنعيم» و«آل عبدالعزيز» ضمن الجهود التي تبذلها مديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع القيادات الشعبية والدينية، لإنهاء الخصومات الثأرية والحد من تداعياتها، بما يدعم الأمن والاستقرار في مختلف مراكز المحافظة.

ويمثل إنهاء خصومة امتدت لعقد كامل خطوة نحو صفحة جديدة بين العائلتين، عنوانها التسامح ونبذ الخلاف، ورسالة بأهمية الاحتكام إلى الصلح حفاظًا على الأرواح، ودعمًا للترابط بين أبناء المجتمع السوهاجي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج صلح ثآر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

ترشيحاتنا

الانتخابات في إسرائيل

لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل: نسبة التصويت حتى الآن هي الأعلى منذ أكثر من 50 عاما

الانتخابات في إسرائيل

إعلام إسرائيلي: الإقبال على التصويت في الانتخابات بلغ نحو 45% حتى الآن

صورة الملف

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يجتمع برئيس الحكومة ووزيري الكهرباء والمالية.. والإسكان: نطمح في تنفيذ مليون وحدة سكنية.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟.. أسباب نفسية وراء تأجيل الرد على الرسائل برغم رؤيتها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟.. أسباب نفسية

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟.. ماذا يقول ذلك عنك؟

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد