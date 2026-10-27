مؤشرات بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على تباين

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على وقع أداء إيجابي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ربحا بنسبة 0,12%، ليستقر بذلك عند 17.020,28 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 0,12 % إلى 1.233,89 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,75 % إلى 1.262,96 نقطة.

أما “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، فقد سجل تراجعا بنسبة 0,39 % إلى 1.619,57 نقطة.