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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يستجيب لشكاوى المواطنين.. لجنة هندسية لفحص مشكلات منطقة الروضة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

وجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتشكيل لجنة هندسية من جهاز التعمير لفحص المشكلات التي أثارها المواطنون بمنطقة الروضة، مع تكليف رئيس مدينة الغردقة بمعاينة مواقع تحتاج إلى الإنارة، والتأكيد على مراعاة الخطة الاستثمارية في أعمال الرصف، وحماية خصوصية المواطنين عند تحديد مواقع كابينات الاتصالات.

معاينة شوارع أبو عشرة ومواقع الإنارة

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري للمواطنين، الذي استعرض خلاله المحافظ عددًا من الطلبات والشكاوى في قطاعات خدمية متنوعة، بحضور مسؤولي الجهات التنفيذية المعنية، لبحث سبل التعامل معها وفقًا للاختصاصات والإمكانات المتاحة.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ طلب أحد المواطنين بشأن رصف عدد من الشوارع الداخلية بمنطقة أبو عشرة، موضحًا أن تنفيذ أعمال الرصف يرتبط بالخطة الاستثمارية والمشروعات المدرجة بها، وبما يتناسب مع الاعتمادات المالية المتاحة.

وفيما يتعلق بطلبات الإنارة، وجّه البرقي رئيس مدينة الغردقة بمعاينة المواقع محل الشكاوى على الطبيعة، لتحديد احتياجاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

لجنة هندسية لفحص مشكلات منطقة الروضة

واستعرض اللقاء عددًا من الشكاوى المتعلقة بمنطقة الروضة، حيث وجّه محافظ البحر الأحمر بتشكيل لجنة هندسية متخصصة من جهاز التعمير لفحص المشكلات المطروحة، وتحديد أوجه القصور، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها.

كما بحث المحافظ شكوى أحد المواطنين من وجود كابينة اتصالات أمام منزله، مشددًا على ضرورة مراعاة خصوصية المواطنين عند تحديد مواقع الكابينات، وتجنب وضعها في أماكن تؤثر على خصوصية المنازل، بالتنسيق مع الجهات المعنية لاختيار المواقع المناسبة.

ضوابط لعقود الزراعة وتراخيص المخابز

وتناول اللقاء عددًا من الطلبات المرتبطة بمديريتي الزراعة والتموين، حيث أكد المحافظ أهمية تضمين عقود مديرية الزراعة شرطًا جزائيًا واضحًا يحفظ حقوق المديرية والمستأجرين.

وفي قطاع التموين، شدد البرقي على ضرورة التزام المخابز بالاشتراطات المنظمة، والتنسيق مع الحماية المدنية واستيفاء متطلباتها قبل اتخاذ إجراءات الترخيص أو تنفيذ أي تعديلات تستلزم ذلك.

تعاون لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة

وبشأن شكاوى المواطنين من الكلاب الضالة، أوضح محافظ البحر الأحمر أن التعامل مع الظاهرة مسؤولية مشتركة لا تقتصر على مديرية الطب البيطري وحدها، وإنما تتطلب تعاون المواطنين مع الجهات المختصة، إلى جانب رفع الوعي بالسلوكيات الخاطئة التي تسهم في تفاقمها، بما يدعم التعامل معها بصورة آمنة ومسؤولة.

وتتولى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة التنسيق والإعداد للقاءات الدورية، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لعرض مطالبهم وشكاواهم ومناقشتها مع مسؤولي الجهات المختصة.

حضر اللقاء اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، واللواء أحمد علي، رئيس حي شمال، والدكتور أيمن سلطان، رئيس حي جنوب الغردقة، وهيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، إلى جانب مديري مديريات التموين والزراعة والبيئة وممثلي الشركة المصرية للاتصالات.
 

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الأحمر

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