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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سويلم: دراسة 36 مشروعًا بدول حوض النيل الجنوبي.. ولا مانع من المشاركة فى تلك المشروعات

الدكتور هانى سويلم وزير الري
الدكتور هانى سويلم وزير الري
حنان توفيق

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة «رؤية إفريقيا للمياه ٢٠٦٣: من الرؤية إلى التنفيذ»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه وأكد أن الرؤية تمثل إنجازًا جماعيًا يعكس طموحات الشعوب الإفريقية نحو الأمن المائي والتنمية المستدامة.

واستعرض التجربة المصرية في التعاون مع دول حوض النيل، من خلال مناقشة ودراسة ٣٦ مشروعًا بدول حوض النيل الجنوبي وتبادل بياناتها واعتمادها كمشروعات قابلة للتمويل، وإصدار خطابات عدم ممانعة ودعم لمشروعات بدول أعالي النيل، مؤكدًا أن التشاور وتبادل المعلومات يتيحان تحقيق التنمية المشتركة، وألا يتحقق الأمن المائي لأي دولة على حساب أخرى.

مشددًا على أهمية مشاركة خطط الاستثمار والموازنات ، وتوفير التمويل والمؤسسات القادرة على التنفيذ، وتعزيز التعاون الإقليمي، مع ضمان اتساق خطة التنفيذ الأولى للفترة ٢٠٢٦–٢٠٣٣ مع الرؤية ومبادئها المتفق عليها.


وأشار إلى أن نحو ٩٠٪ من المياه السطحية في إفريقيا تقع في أحواض دولية مشتركة، بما يستلزم تعزيز التعاون والثقة واحترام حقوق ومصالح جميع الدول، والالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، وتبادل البيانات وإجراء الدراسات المشتركة والتشاور والإخطار بشأن المشروعات التي قد تؤثر على الدول الأخرى، موضحًا أن نهر النيل يوفر نحو ٩٨٪ من الموارد المائية لمصر.


وأكد أهمية تطوير المؤسسات والاستثمار في الكوادر البشرية والتكنولوجيا ونظم المعلومات، مشيرًا إلى تدريب أكثر من ١٦٥٠ متخصصًا إفريقيًا بمركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي «PACWA»، وإطلاق برنامج تدريبي يستهدف ١٠٠ متدرب ضمن برنامج «BCLEAR»، إلى جانب التعاون مع دول حوض النيل في بناء القدرات ومراكز التنبؤ بالفيضانات.

كما أكد الدور المحوري لمرفق المياه الإفريقي، الذي تتولى مصر رئاسة مجلس محافظيه، في إعداد مشروعات جاهزة للاستثمار وحشد التمويلات، وأهمية تعزيز موارده لدعم تنفيذ استراتيجيته للفترة ٢٠٢٦–٢٠٣٠. 

واختتم بالتأكيد على ضرورة توحيد الصوت الإفريقي في الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، وبلورة أولويات عملية تعبر عن مصالح القارة بأكملها.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري رؤية إفريقيا للمياه ٢٠٦٣ مناقشة ودراسة ٣٦ مشروعًا بدول حوض النيل

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