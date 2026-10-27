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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 4 أشخاص إثر انهيارات أرضية في هايتي

هايتي
هايتي
أ ش أ

لقي أربعة أشخاص، على الأقل، مصرعهم، جراء أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في كل من هايتي وجمهورية الدومينيكان.


وذكرت السلطات في هايتي والدومنيكان، اليوم /الثلاثاء/، أنه تم عزل عشرات التجمعات السكنية في البلدين بسبب تلك الفيضانات والانهيارات الأرضية.
وقد أفادت وكالة الحماية المدنية في هايتي، وفق وكالة أنباء "أسوشيتدبرس" الأمريكية، بمقتل 4 أشخاص، على الأقل، وفقدان اثنين آخرين في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد، حيث تضررت أكثر من 3200 أسرة ودُمرت مئات المنازل جراء الفيضانات. كما أشارت الوكالة إلى أن انهيارات أرضية أدت إلى تضرر العديد من الطرق في جنوب غرب هايتي.


وفي الوقت ذاته، ذكر مركز عمليات الطوارئ في جمهورية الدومينيكان المجاورة أن الأمطار تسببت في عزل ما لا يقل عن 30 تجمعاً سكنياً، كما غمرت المياه أكثر من 100 منزل.


يُذكر أن البلدين يقعان على جزيرة هيسبانيولا.
 

وتُعزى هذه الأمطار إلى نظام ضغط جوي منخفض يتحرك عبر شمال منطقة البحر الكاريبي.

أربعة أشخاص جراء أمطار فيضانات وانهيارات

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