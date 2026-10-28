أخبار الوادي الجديد: المحافظ تلتقي سكرتير عام المحافظة الجديد وتكرّم السابق وتتابع بدء أعمال رصف طريق أرض النور

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد تلتقي سكرتير عام المحافظة الجديد وتكرّم السابق

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اللواء هشام عبد السميع الشيمي السكرتير العام الجديد للمحافظة، حيثُ قدمت له التهنئة بمناسبة توليه المنصب الجديد، متمنيةً له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله، بحضور السيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة السابق، مؤكدةً أهمية مواصلة جهود التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشارت المحافظ إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمتابعة المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة؛ لتحقيق التنمية الشاملة المأمولة بكافّة القطاعات.

كما قامت المحافظ بتكريم السيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة السابق وإهداءه درع المحافظة؛ تقديرًا لجهوده المخلصة خلال فترة عمله بالمحافظة، متمنيةً له التوفيق في الفترة القادمة.

محافظ الوادي الجديد تتابع بدء أعمال رصف طريق أرض النور ... وتوجه بسرعة البدء في رصف طريق السبط البحري بالخارجة

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة والرصف الجارية بحي النور بمدينة الخارجة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومديرية الطرق والنقل، يرافقها الأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق بالمحافظة.

حيث تفقدت أعمال رصف وازدواج الطريق الممتد من مدرسة النور حتى مسجد فجر الإسلام، بطول 1200 متر طولي وعرض 20م، بما يسهم في رفع كفاءة الطريق وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتيسير حركة المواطنين، موجهةً بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، والبدء في طرح مشروع رصف طريق السبط البحري، ضمن الخطةالاستثمارية للمحافظة، على أن تشمل المرحلة الأولى المسار الممتد من مدرسة 6 أكتوبر حتى مدرسة السبط البحري، وفقًا للاعتمادات المالية المتاحة، دعمًا لجهود تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

ضمن المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة

محافظ الوادي الجديد تتفقد أول حضانة (International Pre School) بالخارجة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أحدث وأول دار حضانة ( International Pre school) بحي الزهور بمدينة الخارجة في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي و هيئة التعاون الدولي اليابانية( جايكا )، بحضور الأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

حيث أشادت المحافظ بالتجهيزات الملحقة وما تتضمنه الحضانة من برامج للتأسيس الأكاديمي والتعلم وفق منهج منتسوري، وتنمية المهارات الحسية والإبداعية واكتشاف المواهب، إلى جانب برامج الرعاية الصحية والتغذية السليمة، والتي تستهدف تنمية قدرات الأطفال وتعزيز مهاراتهم اللغوية والمعرفية والاجتماعية في بيئة تعليمية متكاملة تأهل الطفل للالتحاق بمدارس اللغات واليابانية والدولية.

وأكدت المحافظ أهمية التوسع في هذا النموذج التعليمي والتأهيلي المتميز من خلال إنشاء 20 دار حضانة مستهدف إنشاؤها خلال الفترة المقبلة على مستوى مراكز المحافظة؛ لتوفير بيئة آمنة ومحفزة تساعد على بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته.