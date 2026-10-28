قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي أمام مودرن سبورت.. صراع الأرقام يكشف مفاتيح المواجهة قبل اختبار الجولة الثامنة بالدوري
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن
وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر
فرز 72.4%من أصوات الإسرائيليين.. نتنياهو يحصل على 54 مقعدا وآيزنكوت 47
ممثل الاستثمار الخاص لبوتين: دعاة الحروب سيُهزمون ولغة الحوار ستنتصر
الرئيس السيسي يصل موسكو للمشاركة في أعمال القمة الروسية الأفريقية
أسماء الوفيات والمصابين في حادث تصادم بني سويف
ننشر الصور الأولى لحادث بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 42 في تصادم أتوبيس ونقل
وزير الدفاع الأمريكي يدعو دول آسيان لإطار دفاعي جديد
مش لاعب جيم.. برلماني يسأل الحكومة عن استبعاد متقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم بسبب اللياقة والوزن
ننشر أوراق التعاقد المطلوبة من الدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم
­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مسؤولي مشروع "الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة" يبحثون دعم المزارعين بأسيوط

محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي مشروع "الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة" لبحث دعم المزارعين
محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي مشروع "الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة" لبحث دعم المزارعين
إيهاب عمر

التقى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مسؤولي مشروع "الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة"، على هامش المؤتمر الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، لبحث تعزيز التعاون في دعم التنمية الزراعية وتمكين المزارعين والشباب والمرأة، وتحويل المخلفات الزراعية إلى فرص اقتصادية مستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد دياب، خبير البرامج ومدير المشروع، والدكتورة وفاء عبد الرشيد، أخصائي ريادة الأعمال، والدكتور أحمد عمر، ممثل وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، وسوزان محمد راضي، منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

ورحب المحافظ بفريق منظمة "الفاو"، مثمنًا جهود المنظمة وما تقدمه من دعم فني ومادي وخبرات متخصصة لتطوير المنظومة الزراعية، مؤكدًا أهمية التنسيق بين المحافظة والوزارة والمنظمة والشركاء لتذليل العقبات وضمان وصول أنشطة المشروع إلى المستفيدين.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة رفع القيمة المضافة للمحاصيل من خلال تطوير أساليب الحصاد والتجهيز والتعبئة والتسويق، وفتح قنوات تسويقية جديدة لزيادة عائد المزارعين وتوفير فرص عمل مستدامة.

ووجه بالتواصل مع مسؤولي مبادرة «القرية المنتجة» بوزارة الصناعة، ودعم المشروعات الصغيرة والتوسع فيها، وتشجيع مشروعات جديدة، مع تكثيف حملات الإرشاد الزراعي والقوافل الميدانية وبرامج تدريب المدربين لنقل الخبرات الحديثة إلى القرى المستهدفة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد دياب أن المشروع يستهدف تدريب نحو ألف مزارع في 39 قرية بأسيوط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على الإدارة والتدوير الآمن والمستدام للمخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، بدلًا من التخلص منها بطرق تضر بالبيئة.

وتشمل الأنشطة دعم الشباب لإنشاء شركات ناشئة، وتنفيذ مشروعات القيمة المضافة، وتمكين السيدات من إقامة مشروعات منزلية في تدوير المخلفات والتصنيع الغذائي، إلى جانب مدارس الأعمال الزراعية لتطوير مهارات المزارعين في الإدارة والتسويق، وتدريب العاملين بسلاسل القيمة الزراعية على اشتراطات سلامة الغذاء.

من جانبها، أكدت الدكتورة وفاء عبد الرشيد، أخصائي ريادة الأعمال، أهمية دعم الشباب والمرأة في إقامة مشروعات صغيرة قائمة على استغلال المخلفات الزراعية، من خلال التدريب والتوجيه، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين دخل الأسر الريفية وتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور أحمد عمر، ممثل وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، أن المشروع يدعم رؤية مصر 2030 من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتكاملة بالمجتمعات الريفية، وتحويل الموارد المحلية إلى فرص تنموية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

كان المؤتمر الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بحضور  خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة قد استعرض مكونات مشروع "الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة" وأهدافه ومراحل تنفيذه، وأبرز النتائج المحققة والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي بأسيوط، إلى جانب عرض نماذج للممارسات الزراعية الذكية مناخيًا وتجارب نجاح عدد من المزارعين المشاركين في المدارس الحقلية، وما حققته برامج التدريب والدعم الفني والمادي من تطوير لأساليب الزراعة والحصاد والتعامل مع المنتجات الزراعية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل وتحسين دخول الأسر الريفية.

أسيوط الاتحاد الأوروبي حياة كريمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة التنمية الزراعية تمكين المزارعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

شمس البارودي

شمس البارودي ترد على مُنتقدي حجابها .. وتكشف حقيقة إصابتها بالجنون

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة

ترشيحاتنا

نبيل فهمي ورئيس مجلس السيادة السوداني

الجامعة العربية: ارفعوا أيديكم عن السودان.. والحوار الوطني طريق إنهاء الحرب

هبوط حاد لبورصة تل أبيب مع استمرار فرز الأصوات وتصاعد ضغوط البيع

هبوط حاد لبورصة تل أبيب مع استمرار فرز الأصوات وتصاعد ضغوط البيع

نيجيريا تستهدف اقتراض 21.7 مليار دولار لتمويل مشروعات وبرامج حكومية خلال 2026 و2027

نيجيريا تستهدف اقتراض 21.7 مليار دولار لتمويل مشروعات وبرامج حكومية خلال 2026 و2027

بالصور

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها.. تعرّفي عليها وكيف تتخلصين منها

أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها
أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها
أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد