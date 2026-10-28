مسؤولي مشروع "الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة" يبحثون دعم المزارعين بأسيوط

التقى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مسؤولي مشروع "الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة"، على هامش المؤتمر الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، لبحث تعزيز التعاون في دعم التنمية الزراعية وتمكين المزارعين والشباب والمرأة، وتحويل المخلفات الزراعية إلى فرص اقتصادية مستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد دياب، خبير البرامج ومدير المشروع، والدكتورة وفاء عبد الرشيد، أخصائي ريادة الأعمال، والدكتور أحمد عمر، ممثل وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، وسوزان محمد راضي، منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

ورحب المحافظ بفريق منظمة "الفاو"، مثمنًا جهود المنظمة وما تقدمه من دعم فني ومادي وخبرات متخصصة لتطوير المنظومة الزراعية، مؤكدًا أهمية التنسيق بين المحافظة والوزارة والمنظمة والشركاء لتذليل العقبات وضمان وصول أنشطة المشروع إلى المستفيدين.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة رفع القيمة المضافة للمحاصيل من خلال تطوير أساليب الحصاد والتجهيز والتعبئة والتسويق، وفتح قنوات تسويقية جديدة لزيادة عائد المزارعين وتوفير فرص عمل مستدامة.

ووجه بالتواصل مع مسؤولي مبادرة «القرية المنتجة» بوزارة الصناعة، ودعم المشروعات الصغيرة والتوسع فيها، وتشجيع مشروعات جديدة، مع تكثيف حملات الإرشاد الزراعي والقوافل الميدانية وبرامج تدريب المدربين لنقل الخبرات الحديثة إلى القرى المستهدفة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد دياب أن المشروع يستهدف تدريب نحو ألف مزارع في 39 قرية بأسيوط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على الإدارة والتدوير الآمن والمستدام للمخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، بدلًا من التخلص منها بطرق تضر بالبيئة.

وتشمل الأنشطة دعم الشباب لإنشاء شركات ناشئة، وتنفيذ مشروعات القيمة المضافة، وتمكين السيدات من إقامة مشروعات منزلية في تدوير المخلفات والتصنيع الغذائي، إلى جانب مدارس الأعمال الزراعية لتطوير مهارات المزارعين في الإدارة والتسويق، وتدريب العاملين بسلاسل القيمة الزراعية على اشتراطات سلامة الغذاء.

من جانبها، أكدت الدكتورة وفاء عبد الرشيد، أخصائي ريادة الأعمال، أهمية دعم الشباب والمرأة في إقامة مشروعات صغيرة قائمة على استغلال المخلفات الزراعية، من خلال التدريب والتوجيه، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين دخل الأسر الريفية وتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور أحمد عمر، ممثل وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، أن المشروع يدعم رؤية مصر 2030 من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتكاملة بالمجتمعات الريفية، وتحويل الموارد المحلية إلى فرص تنموية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

كان المؤتمر الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بحضور خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة قد استعرض مكونات مشروع "الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة" وأهدافه ومراحل تنفيذه، وأبرز النتائج المحققة والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي بأسيوط، إلى جانب عرض نماذج للممارسات الزراعية الذكية مناخيًا وتجارب نجاح عدد من المزارعين المشاركين في المدارس الحقلية، وما حققته برامج التدريب والدعم الفني والمادي من تطوير لأساليب الزراعة والحصاد والتعامل مع المنتجات الزراعية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل وتحسين دخول الأسر الريفية.