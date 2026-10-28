تحذير من نشاط مشبوه لقوارب صغيرة قرب سفن تجارية في خليج عدن

حذرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية من رصد أنشطة مشبوهة لقوارب صغيرة بالقرب من سفن تجارية في خليج عدن، قد تشير إلى تحركات مجموعات قرصنة.

وأوضحت الهيئة، في تحذيرها رقم 184 الصادر اليوم الأربعاء، أنها تلقت بلاغات من مصادر مختلفة بشأن رصد عدة قوارب صغيرة تتحرك بالقرب من سفن تجارية في المنطقة، لافتة إلى أن أحد البلاغات أشار إلى رصد قارب باللونين الأخضر والأزرق، على متنه تسعة أشخاص، ومجهز بسُلّمين وخطاف واحد.

ونصحت الهيئة السفن العابرة للمنطقة بتوخي الحذر، واتباع الإرشادات الواردة في أفضل الممارسات الإدارية للأمن البحري، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة إليها، مؤكدة أن السلطات المختصة تحقق في هذه البلاغات.