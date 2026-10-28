تعليم الوادي الجديد تعلن بدء مسابقة معرض العلوم والهندسة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن بدء مسابقة المعرض الدولي للعلوم والهندسة والذي يضم الطلاب الباحثين بدءا من الصف التاسع لعرض أبحاثهم والمنافسة على مستوى جمهورية مصر العربية يتم ترشيح (15) مشروعاً من خلال هذه المعارض لتمثيل مصر بالمعرض الدولى طبقاً لمعايير دوليه ومن خلال اتباع خطوات البحث العلمي الصحيحة، ثم المعرض الدولي الذي يضم صغار العلماء على مستوى العالم بالولايات المتحدة الأمريكية وبحضور 78 دولة، بتوجيهات عبد الرحمن محمد عبد اللطيف مدير القطاع بالمحافظة وإيماناً بالدور الذي تقوم به الوزارة في إثراء ونشر ثقافة البحث العلمي وكمصدر أساسي لنشر المعرفة.

- أكبر معرض لدعم الأفكار والابتكارات

ويعتبر المعرضِ الدولي للعلوم والهندسة أكبر مسابقة للعلومِ في العالم لمرحلة التعليم ما قَبْلَ الجامعي، حيث يكون لدى الطلاب الفرصة للحُلْم وخَلْق الأفكارِ الكبيرة مثل: طريقة أفضل للحُصول على الماء العذب لضحايا الكوارث الطبيعية، وطريقة لمساعدة فاقدي البصر والمُعوّقِين للوصولِ للإنترنت، أَو يوضح نظرية رياضية رائدةَ، فهو معرض دولي للعلوم والهندسة يلتقي فيه الباحثون من الطلاب والطالبات في المرحلتين الاعدادية والثانوية (من الصف الثالث الاعدادي حتى الثالث الثانوي)، قادمين من دول متنوعة بعد ترشيحهم من قبل المعرض المحلي المقام في دولتهم.

كيف يختلف عن المعارض و المسابقات الأُخرى

يقوم معرض العلوم والهندسة على أساس التنافس على البحث والتقصّي (وقد يَتطلب إجراء التجارب التي لابد لها أن تُراعي القوانين والأنظمة لهذا المعرض) للوصول لفكرة، معلومة أو نظرية جديدة إلى حد ما مثبتة من خلال البحث، بعكس ما قد يصل لذهن المشارك في معرض العلوم والهندسة أنه مسابقة الهدف الأساسي منها هو المخرج والناتج سواء كان جهازًا أو ابتكارًا أو منهجًا لنظرية جديدة، علمًا بأنه يمكن أن يكون هناك مخرج مادي كجهاز أو أداة أو آلة تساهم في إثبات الفرضية ويمكن الإستفادة منها وتقديمها للمجتمع، فمعرض العلوم والهندسة يُسلط الضوء على مراحل البحث بصورة أكبر، كما يهتم بالناتج المنطقي من هذه الدراسات والإحصاءات وفق تسلسل علمي مقنع ومفهوم يتوصل إليه بعد مراعاة جميع المتغيرات، ويعرض عناصر البحث الرئيسية على لوحة عرض بمواصفات ومقاسات محددة.

- مراحل المشاركة :

التسجيل في الاستمارة الالكترونية الحالية

المُشاركة في المعرض التمهيدي (على مستوى الادارة)

المُشاركة في المعرض المحلي (على مستوى المحافظة ) للفائزين فى المعرض التمهيدي

التأهل للمعرض النهائي على مستوى الدولة (على مستوى الجمهورية) للفائزين فى المعرض المحلي

التأهل للمعرض الدولي على مستوى العالم.