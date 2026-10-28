أرمينيا وسويسرا تبحثان تعزيز التعاون البيئي في إطار مؤتمر COP17

بحث وزير البيئة الأرميني ورئيس مؤتمر COP17 التابع للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي هامباردزوم ماتيفوسيان اليوم الأربعاء، مع وزيرة الدولة ومديرة المكتب الفيدرالي السويسري للبيئة كاترين شنيبيرجر سبل تعزيز التعاون البيئي بين البلدين في إطار مؤتمر COP17.

وأعرب ماتيفوسيان، في بيان أعقب اجتماعه مع شنييرجر بثته وكالة أنباء /أرمنبريس/ الرسمية، عن تقديره للدعم السويسري المتواصل للقطاع البيئي في أرمينيا، مشيرًا إلى دور البرنامج السويسري الخاص بالإدارة المستدامة للغابات، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ، وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية في أرمينيا.

وأكد الوزير الأرميني أهمية تحويل الالتزامات الدولية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس على أرض الواقع، بحسب البيان.

وتستضيف أرمينيا مؤتمر COP17 حاليًا في العاصمة يريفان، خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر 2026.