ممثلو الهيئة الوطنية للصحافة ببحثون آليات استغلال المواقع الإعلانية بدمياط



ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء ، اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي الهيئة الوطنية للصحافة، لبحث آليات استغلال المواقع الإعلانية بنطاق المحافظة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون بين محافظة دمياط والهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، والأستاذ هاني أبو شريف، مدير وكالة الجمهورية للإعلان وممثل الهيئة الوطنية للصحافة، و محسن أبو المحاسن، مدير التعاقدات بجريدة الأخبار وممثل الهيئة الوطنية للصحافة، و محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، و رنا سرحان، مدير إدارة الإعلانات بديوان عام المحافظة، إلى جانب ممثلي عدد من شركات الإعلان ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وناقش الاجتماع آليات العمل خلال الفترة المقبلة في ضوء بروتوكول التعاون، وسبل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تنظيم العمل بمنظومة الإعلانات وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة، والاستفادة من الإمكانات والخبرات التي تمتلكها المؤسسات الصحفية القومية في هذا المجال.