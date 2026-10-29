خبير اقتصادي: أفريقيا قارة غنية بمواردها.. وروسيا تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية معها

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقيا شهد نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، بما يعكس توجه موسكو نحو تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع القارة، والاستفادة من أسواقها ومواردها، في ظل تأثر علاقاتها التجارية مع الأسواق الأوروبية بالعقوبات الاقتصادية.

وأوضح البهواشي، خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تبادل السلع إلى توسيع الاستثمارات الروسية في مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، بما يسهم في خلق قيمة مضافة داخل الاقتصادات الإفريقية.

وأضاف أن إقامة شراكات إنتاجية حقيقية تمثل فرصة لتحقيق مصالح مشتركة، من خلال مشاركة روسيا في تنفيذ المشروعات التنموية، واستفادة الدول الإفريقية من فرص العمل ونقل الخبرات وتعزيز قدراتها الإنتاجية، مؤكداً أهمية بناء نموذج اقتصادي يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.