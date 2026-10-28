أسوان.. رؤساء المراكز والمدن يواصلون عقد اللقاءات الجماهيرية للاستماع إلى مطالب المواطنين

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، توجيهاته بمواصلة عقد اللقاءات الجماهيرية الدورية لرؤساء المراكز والمدن مع المواطنين، على غرار اللقاء الجماهيرى الأسبوعى الذى يعقده المحافظ، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم والعمل على تلبيتها وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، والإمكانيات المتاحة.

كوم أمبو يستقبل 18 مواطنا لبحث مطالبهم وشكاواهم

وفى هذا الإطار، عقد اللواء سمير البلاصى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، لقاء جماهيريا مع 18 مواطناً ومواطنة ، استمع خلاله بصورة مباشرة إلى شكاواهم ومطالبهم ومقترحاتهم فى مختلف القطاعات الخدمية، موجهاً بسرعة فحص الطلبات المعروضة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، والعمل على حلها بصورة عاجلة ، مع التأكيد على متابعة تنفيذ التكليفات حتى الانتهاء منها.

بحث مطالب 15 مواطناً خلال اللقاء الجماهيرى بمدينة أسوان

وفى السياق نفسه ، عقد محمد محمود ربيع نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، لقاء جماهيريا مع 15 مواطناً ومواطنة، جرى خلاله بحث عدد من المطالب والشكاوى المتعلقة بقطاعات العمل المختلفة ، مع التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة الحلول المناسبة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموضوعات التى تم عرضها.

وتأتى هذه اللقاءات فى إطار حرص محافظة أسوان على فتح قنوات تواصل مباشرة وفعالة مع المواطنين، والوقوف على احتياجاتهم الفعلية، وتعزيز سرعة الإستجابة شكاواهم ومطالبهم، مع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لضمان تحقيق نتائج ملموسة، وذلك فى ضوء أحكام القانون والإمكانات المتاحة.