أكلات سريعة التحضير وغير مكلفة.. ميزانية آخر الشهر

مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار السلع الغذائية، تبحث الكثير من الأسر عن أكلات سريعة التحضير وغير مكلفة، تجمع بين المذاق الجيد والقيمة الغذائية، وتساعد على توفير ميزانية الطعام دون الحاجة إلى شراء مكونات باهظة الثمن.

وتتميز العديد من الأكلات المنزلية بإمكانية إعدادها بمكونات بسيطة ومتوفرة في معظم البيوت، كما أنها لا تحتاج إلى وقت طويل في المطبخ، ما يجعلها مناسبة للأسر والعاملين والطلاب، خاصة في الأيام المزدحمة.

7 وصفات اقتصادية وسريعة التحضير

1. الفول بالطماطم والكمون

الوقت: 10 دقائق | تكفي شخصين

المقادير:

كوبان فول مدمس

ثمرة طماطم مقطعة

فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة زيت

عصير نصف ليمونة، وكمون وملح حسب الرغبة

طريقة التحضير:

سخني الزيت وشوّحي الثوم قليلًا.

أضيفي الطماطم وقلّبيها لمدة دقيقتين.

ضعي الفول والكمون والملح، واتركيه حتى يسخن جيدًا.

أضيفي الليمون وقدميه مع الخبز والسلطة.

2. المكرونة بالصلصة

الوقت: 20 دقيقة | تكفي 3 أشخاص

المقادير:

250 جرام مكرونة

كوب عصير طماطم

بصلة صغيرة مفرومة

فصان ثوم

ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل وكمون حسب الرغبة

طريقة التحضير:

اسلقي المكرونة في الماء المغلي مع قليل من الملح، ثم صفيها.

شوّحي البصل والثوم في الزيت.

أضيفي عصير الطماطم والتوابل واتركي الصلصة تتسبك لمدة 8–10 دقائق.

أضيفي المكرونة وقلّبيها مع الصلصة، ثم قدميها ساخنة.

3. شكشوكة البيض

الوقت: 15 دقيقة | تكفي شخصين

المقادير:

3 بيضات

ثمرتان من الطماطم

بصلة صغيرة

ثمرة فلفل أخضر

ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل وكمون

طريقة التحضير:

قطّعي البصل والفلفل والطماطم إلى قطع صغيرة.

شوّحي البصل والفلفل في الزيت حتى يطروا.

أضيفي الطماطم والتوابل واتركيها حتى تتسبك.

اكسري البيض فوق الخليط، وغطي المقلاة حتى ينضج البيض حسب رغبتك.

4. البطاطس بالطماطم في الحلة

الوقت: 25 دقيقة | تكفي 3 أشخاص

المقادير:

3 حبات بطاطس متوسطة

بصلة متوسطة

كوب عصير طماطم

فص ثوم

ملعقة كبيرة زيت

نصف كوب ماء تقريبًا

ملح وفلفل وكمون

طريقة التحضير:

قشري البطاطس وقطعيها مكعبات.

شوّحي البصل والثوم في الزيت.

أضيفي الطماطم والتوابل والماء، ثم البطاطس.

غطي الحلة واتركيها على نار هادئة لمدة 15–20 دقيقة، حتى تنضج البطاطس.

5. شوربة العدس الأصفر

الوقت: 30 دقيقة | تكفي 3–4 أشخاص

المقادير:

كوب عدس أصفر مغسول

جزرة متوسطة

بصلة متوسطة

ثمرة طماطم

فص ثوم

4 أكواب ماء

ملح وكمون وفلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير:

ضعي العدس والجزر والبصل والطماطم والثوم والماء في حلة.

اتركي المكونات تغلي، ثم اخفضي النار لمدة 20–25 دقيقة حتى تنضج.

اضربي الشوربة بالخلاط حتى يصبح قوامها ناعمًا، ثم أعيدي تسخينها.

أضيفي الملح والكمون وقدميها مع الخبز المحمص.

6. الأرز بالخضراوات

الوقت: 25 دقيقة | تكفي 3 أشخاص

المقادير:

كوب ونصف أرز

جزرة مقطعة مكعبات

نصف كوب بازلاء

بصلة صغيرة

ملعقتان كبيرتان زيت

كوبان وربع ماء تقريبًا، حسب نوع الأرز

ملح وفلفل

طريقة التحضير:

اغسلي الأرز وصفيه جيدًا.

شوّحي البصل والجزر والبازلاء في الزيت لمدة 3–4 دقائق.

أضيفي الأرز وقلّبيه قليلًا، ثم الماء والملح والفلفل.

اتركيه حتى يغلي، ثم غطيه على نار هادئة حتى ينضج.

7. فطائر الجبنة السريعة في الطاسة

الوقت: 20 دقيقة | تكفي شخصين

المقادير:

كوب دقيق

نصف كوب زبادي

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

4 ملاعق كبيرة جبنة بيضاء

ملعقة صغيرة زيت للعجين، وقليل لدهن الطاسة

طريقة التحضير:

اخلطي الدقيق والزبادي والبيكنج بودر والملح والزيت حتى تتكون عجينة طرية.

قسّمي العجين إلى كرات صغيرة وافردي كل واحدة.

ضعي الجبنة في المنتصف واغلقي العجين جيدًا.

ضعي الفطائر في طاسة مدهونة بقليل من الزيت على نار هادئة، وقلبيها حتى تنضج وتكتسب لونًا ذهبيًا من الجانبين.