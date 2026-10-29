أخبار السيارات| تفاصيل سيارات تحيا مصر للشباب.. 5 موديلات جديدة تقترب من مليون جنيه .. مخاوف التجسس تلاحق السيارات الصينية

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

- سيارات تحيا مصر للشباب.. 5 شروط للحصول على المركبات المعفاة من الجمارك

تقترب مبادرة سيارات تحيا مصر المخصصة لدعم تشغيل الشباب من مرحلة جديدة، مع تحرك تشريعي يستهدف تخفيف تكلفة المركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي يتضمن توفير 4 آلاف سيارة بين التاكسي العامل بالغاز الطبيعي وسيارات النقل ربع النقل، بما يمنح المستفيدين فرصة تأسيس أنشطة اقتصادية خاصة وتوفير مصادر دخل مستقرة.

- بعد زيادة الأسعار.. 5 سيارات جديدة تقترب من مليون جنيه في مصر

مع استمرار التغيرات السعرية في سوق السيارات المصري، اقتربت أسعار عدد من الطرازات الجديدة من حاجز المليون جنيه، لتصبح المقارنة بين المحركات وناقلات الحركة والأسعار من أبرز العوامل التي يعتمد عليها المشترون قبل اتخاذ قرار الشراء.



- بالسعر والمواصفات.. سيارات جايكو الجديدة في مصر

دخلت علامة جايكو الصينية سوق السيارات المصرية بأربع سيارات جديدة، بعدما أعلن الوكيل المحلي للعلامة، طرح طرازات J5 وJ7 وJ7 SHS وJ8 AWD SHS، لتقدم مجموعة متنوعة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تجمع بين محركات البنزين والمنظومات الهجينة القابلة للشحن.





- مخاوف التجسس تلاحق السيارات الصينية.. أمريكا تمنع BYD من دخول قاعدة كادينا باليابان

فرضت القوات الأمريكية قيودا جديدة على السيارات الصينية داخل منشآتها العسكرية، بعدما قررت منع مركبات شركة BYD من دخول قاعدة كادينا الجوية في جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان، في خطوة ترتبط بمخاوف أمنية بشأن التكنولوجيا المستخدمة في السيارات الحديثة وإمكانية استغلالها في جمع بيانات حساسة.



- جنرال موتورز تعيد حساباتها.. 3 سيارات أمريكية مرشحة للحصول على نسخ هجينة

تتجه شركة جنرال موتورز الأمريكية إلى توسيع خياراتها في سوق السيارات الهجينة، عبر خطط لإنتاج نسخ جديدة من ثلاثة طرازات رياضية متعددة الاستخدامات، في خطوة تمثل تحولا في استراتيجية الشركة التي ركزت خلال السنوات الماضية على تطوير السيارات الكهربائية بالكامل.