قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أردوغان يبحث مع ترامب هاتفيًا التطورات الإقليمية والدولية
رئيس وزراء كندا يحضر اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث لتعزيز الشراكات في التجارة والاستثمار والتنمية
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟
تشكيل تشيلسي الرسمي أمام ليفربول في كأس كاراباو
الرئيسان السيسي وبوتين يبحثان تطورات عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة
مدرسة الفن والهندسة.. الزمالك يهزم المقاولون العرب بهدفي شيكو بانزا ومحمد حمد في الدوري
الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون
سعر سبائك الذهب اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. سبيكة 10 جرامات بكام؟
قفزة في السياحة الروسية لمصر.. بوتين يكتشف أرقامًا قياسية خلال مباحثاته مع الرئيس السيسي
الرئيسان السيسي وبوتين يبحثان تطورات عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة
القاضية ممكن.. شيكو بانزا يُحرز هدفًا قاتلًا للزمالك أمام المقاولون العرب
أقل سعر للدولار مساء تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مخاوف التجسس تلاحق السيارات الصينية.. أمريكا تمنع BYD من دخول قاعدة كادينا باليابان

السيارات الصينية
السيارات الصينية
كريم عاطف

فرضت القوات الأمريكية قيودا جديدة على السيارات الصينية داخل منشآتها العسكرية، بعدما قررت منع مركبات شركة BYD من دخول قاعدة كادينا الجوية في جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان، في خطوة ترتبط بمخاوف أمنية بشأن التكنولوجيا المستخدمة في السيارات الحديثة وإمكانية استغلالها في جمع بيانات حساسة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان، دخلت الإجراءات حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري، وشملت جميع سيارات BYD، سواء المملوكة للأفراد أو المستخدمة كسيارات أجرة ومركبات للتوصيل، مع إصدار تعليمات إلى أفراد الأمن عند مداخل القاعدة بمنع هذه المركبات من الدخول وإعادة سائقيها إلى الخارج.

وقال المقدم ألي ستورمر، المتحدث باسم الجناح الثامن عشر التابع للقوات الجوية الأمريكية في كادينا، إن السيارات المشمولة بالقرار تمثل خطرا أمنيا غير مقبول لا يمكن الحد منه بصورة كافية، دون الكشف عن تفاصيل محددة بشأن طبيعة التهديد الذي استند إليه القرار.

وتدور المخاوف حول التقنيات الإلكترونية الموجودة في السيارات المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك الكاميرات وأجهزة الاستشعار وأنظمة تحديد المواقع، وإمكانية استخدامها في جمع معلومات أو نقل بيانات قد تكون ذات حساسية أمنية، إلا أن المسؤولين الأمريكيين لم يعلنوا عن واقعة محددة تثبت وجود تهديد من هذه المركبات.

تعد قاعدة كادينا أكبر قاعدة للقوات الجوية الأمريكية في شرق آسيا، وتمثل موقعا استراتيجيا مهما في المنطقة، نظرا إلى دورها المحتمل في الاستجابة للأزمات المرتبطة بالصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وتضم القاعدة طائرات مقاتلة وأخرى مخصصة للتزود بالوقود جوا والمراقبة والاستطلاع، إضافة إلى منظومة صواريخ تايفون التي يقال إنها قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك يصل مداها إلى 1600 كيلومتر، ما يمنح المنشأة أهمية عسكرية كبيرة.

ويأتي الحظر في سياق إجراءات أمريكية أوسع تجاه الشركات الصينية، إذ أدرجت وزارة الدفاع الأمريكية شركة BYD في يونيو الماضي ضمن قائمة تضم 188 شركة صينية تعتقد واشنطن أنها مرتبطة بالجيش الصيني، وهو ما أثار اعتراض بكين، وتضم القائمة أيضا شركة صناعة السيارات Nio وشركتي التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية Alibaba وBaidu.

وسبق للولايات المتحدة أن حظرت عام 2018 بيع واستخدام الهواتف الذكية التابعة لشركتي هواوي وZTE داخل القواعد العسكرية حول العالم، بسبب مخاوف أمنية مماثلة.

وفي المقابل، اتخذت الصين إجراءات ضد سيارات تسلا الأمريكية عام 2021، عندما منعتها من دخول بعض المجمعات الحكومية بسبب مخاوف مرتبطة بالكاميرات المثبتة فيها، قبل رفع القيود عام 2024 عقب حصول الشركة على موافقة رابطة صناعة السيارات الرئيسية في البلاد.

ولم تصدر BYD تعليقا علنيا فوريا على قرار الحظر، بحسب التقرير، في وقت تواصل فيه تعزيز حضورها العالمي، بعدما تفوقت على تسلا لتصبح أكبر بائع للسيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات خلال عام 2025.

كما تسعى الشركة إلى توسيع نشاطها في اليابان، حيث أطلقت في يوليو سيارتها الكهربائية الصغيرة Racco بهدف دخول سوق تهيمن عليها العلامات التجارية المحلية.

ويعيد القرار تسليط الضوء على التحديات الأمنية المرتبطة بالسيارات الذكية، في ظل استمرار التوتر التكنولوجي بين واشنطن وبكين وتبادل القيود على منتجات الشركات التابعة لكل منهما.

القوات الأمريكية السيارات الصينية شركة BYD قاعدة كادينا الجوية جزيرة أوكيناوا اليابان السيارات الحديثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تجاوز الـ 56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

نادر السيد

القصة الكاملة لأزمة نادر السيد حارس الزمالك السابق وحكاية الـ 100 ألف دولار

ترامب ونتنياهو

أول تعليق من ترامب على انتخابات إسرائيل: نتنياهو نجا من هزيمة ساحقة

انتشار البوست بصفحات المعلمين

منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون

ترشيحاتنا

الأردن وقطر

الأردن وقطر يبحثان جهود إنهاء التصعيد الإقليمي وتطورات الأوضاع في الضفة وغزة

نتنياهو ـ ترامب

ترامب: رسائل الدعم التي وجهتها إلى نتنياهو أحدثت فارقًا كبيرًا في الإنتخابات

الدولار الكندي

ارتفاع الدولار الكندي بعد رفع بنك كندا أسعار الفائدة

بالصور

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

أسعار أم جي 6 موديل 2019 المستعملة في مصر

ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019

سيارات تحيا مصر للشباب.. 5 شروط للحصول على المركبات المعفاة من الجمارك

مبادرة سيارات تحيا مصر
مبادرة سيارات تحيا مصر
مبادرة سيارات تحيا مصر

لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز

لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز
لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز
لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز

فيديو

سيدة واجهت النيران بشجاعة

سيدة بورسعيد تواجه النيران بشجاعة وتنقذ عقار من كارثة

عماد كمال

بعد نجاح أغنية المصريين.. عماد كمال يطرح أغنيته مش خسارة عبر منصات التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد