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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وأسعار مازدا CX-5 موديل 2027.. صور

مازدا CX-5 موديل 2027
مازدا CX-5 موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا CX-5 موديل 2027 ، وتنتمي CX-5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وبها تكنولوجيات حديثة من ضمنها، مساعد الذكاء الاصطناعي جيميني (Gemini)، وتم إضافة خدمات جوجل المدمجة مع المساعد الصوتي في CX-5  .

مازدا CX-5 موديل 2027

محرك مازدا CX-5 موديل 2027

تحصل سيارة مازدا CX-5 موديل 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 187 حصان، وعزم دوران 252 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مازدا CX-5 موديل 2027

مواصفات مازدا CX-5 موديل 2027

زودت سيارة مازدا CX-5 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مثبت سرعة رادارياً، ونظام مراقبة النقاط العمياء، ونظام مراقبة انتباه السائق، إلى جانب دعم قراءة إشارات المرور وحدود السرعة، والمساعدة على الكبح ورصد حركة المرور المتقاطعة خلف السيارة .

مازدا CX-5 موديل 2027

سعر مازدا CX-5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة مازدا CX-5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 114 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مازدا CX-5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 155 ألف ريال سعودي .

تاريخ سيارة مازدا CX-5

مازدا CX-5 موديل 2027

في عام  2010 كشفت مازدا النقاب عن فلسفة التصميم الجديدة "كودو - روح الحركة" (KODO) عبر النموذج الاختباري شيناري (Shinari)، ويف عام  2011 ظهر النموذج الاختباري ميناجي الذي مهد الطريق رسمياً للسيارة.

وفي عام 2012 أطلقت مازدا CX-5 في الأسواق كطراز لعام 2013، لتكون أول سيارة تدمج بالكامل تقنيات Skyactiv مع لغة تصميم KODO، وفي عام 2013 تم الإطلاق الرسمي العالمي بمحرك Skyactiv-G بسعة 2000 سي سي .

مازدا CX-5 موديل 2027

وفي عام 2017 تم الكشف عن الجيل الثاني بالكامل بتصميم أكثر هدوء، ومقصورة أكثر هدوء وعزل للصوت، وتم إضافة نظام G-Vectoring Control.

وفي عام 2020 تم إدخال تقنية تعطل الأسطوانات لتوفير الوقود، وتوسيع أنظمة الأمان القياسية (i-Activsense)، وتوفير محرك تيربو سعة 2500 سي سي، وفي عام 2022 حصلت علي تحديثات شملت شاشات أكبر، تقديم إصدارات خاصة مثل Carbon Edition، وتعديل بعض المسميات والفئات.

الذكاء الاصطناعي جيميني Gemini مازدا CX 5 موديل 2027 محرك مازدا CX 5 مواصفات مازدا CX 5 مازدا CX 5 سعر مازدا CX 5 موديل 2027 CX 5

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