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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المصريات في الخارج يصنعن أثرا.. ندوة العلاقات الخارجية بقومي المرأة

لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة تنظم ندوة افتراضية بعنوان «المصريات في الخارج يصنعن أثرًا»
لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة تنظم ندوة افتراضية بعنوان «المصريات في الخارج يصنعن أثرًا»
أمل مجدى

نظمت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة ندوة افتراضية بعنوان «المصريات في الخارج يصنعن أثرًا»، برئاسة السفيرة وفاء بسيم، عضوة المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية، وتنظيم المهندسة غادة السعدني، عضوة اللجنة، وذلك بمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وشاركت في الندوة كل من فيبي وصفي، مديرة كلية فيلوباتير المسيحية بكندا، والتي شاركت مؤخرًا في منتدى مصر لمناقشة قضايا التعليم، والمهندسة ألكسندرا كينياس، مؤسسة شبكة Women of Egypt بالولايات المتحدة الأمريكية، وجيهان صبري، مؤسسة مجلة Cross Cultures بكندا، والمهندسة دينا غباشي، مديرة التحول العالمي في التعليم بشركة Microsoft بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت السفيرة وفاء بسيم أن الندوة استهدفت تسليط الضوء على قصص نجاح ونماذج ملهمة لمصريات حققن إنجازات بارزة في عدد من المجالات الحيوية، بما يعكس ما تمتلكه المرأة المصرية بالخارج من خبرات وكفاءات وقدرات متميزة، وما تقدمه من إسهامات مؤثرة في مجتمعاتها، مشيرةً إلى أهمية إبراز هذه النماذج المشرفة والتعريف بتجاربها الملهمة للأجيال الجديدة.

وشهدت الندوة حوارًا ثريًا مع المشاركات، استعرضن خلاله تجاربهن المهنية والإنسانية، والتحديات التي واجهتهن في بداية رحلتهن، وكيف استطعن تحويلها إلى فرص للنجاح والتميز وتحقيق الإنجازات في مجالات التعليم والصحافة وتمكين المرأة والتكنولوجيا، بما يعكس قدرة المرأة المصرية على الإبداع والابتكار وتجاوز التحديات في مختلف البيئات.

وأكدت الندوة أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تمكين المرأة المصرية وتعزيز التواصل مع المصريات بالخارج، والاستفادة من خبراتهن وتجاربهن الناجحة، بما يسهم في توطيد ارتباطهن بالوطن الأم، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز التعاون بين الكفاءات المصرية في الداخل والخارج، بما يدعم جهود التنمية ويعزز إسهامات المرأة المصرية في مختلف المجالات.

وشهدت الندوة أيضا حضور عدد من عضوات لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، وداليا سليم، حرم السفير نبيل مكي، القنصل العام في كندا، وإيمان المالكي، الملحق الإداري والمالي بسفارة جمهورية مصر العربية في أوتاوا بكندا.

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