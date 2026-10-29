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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عماد متعب ينتقد أداء الأهلي بعد الفوز على مودرن سبورت: بيكسب من غير شغل فني

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

انتقد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغم الفوز على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

الأهلي

وقال عماد متعب، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي يحقق الانتصارات دون تقديم الأداء الفني المنتظر، مشيرًا إلى غياب منظومة اللعب الواضحة داخل الفريق.

وأضاف: «الأهلي بيكسب من غير أداء ومن غير شغل فني، مفيش منظومة لعب للأهلي»، في إشارة إلى تحفظاته على المستوى الذي يقدمه الفريق، رغم استمرار تحقيق النتائج الإيجابية.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي شهدت تسجيل عمر الساعي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 17، ليمنح الفريق الأحمر ثلاث نقاط جديدة في مشواره ببطولة الدوري الممتاز.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة اختبارًا صعبًا للأهلي، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مودرن سبورت في الدقيقة 85، لكن مصطفى شوبير نجح في التصدي لتسديدة علي فوزي، ليحافظ على تقدم فريقه حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في بداية مشواره بالبطولة، التي يسعى خلالها الفريق للمنافسة على اللقب وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه.

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