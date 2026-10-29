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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قرارات عاجله لمحافظ دمياط خلال جلسة المجلس التنفيذي

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

ترأس  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم الخميس ،  جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد خليفة، المستشار العسكري للمحافظة، و اللواء أحمد سعد ، مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات ورؤساء القطاعات الخدمية.

المجلس التنفيذي 

واستهل المحافظ الجلسة بالإشارة إلى اعتماد خريطة المخطط التفصيلي لمنطقة الشعراء بمدينة دمياط، المُعدّة وفق منهجية ترتيب الأراضي، في إطار مشروع التنمية الحضارية المتكاملة «حينا»، الذي يُنفذ بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل الأمم المتحدة»، وبتمويل من وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

المخطط العمراني 


وأكد المحافظ أن اعتماد المخطط يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم النمو العمراني وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، وفق رؤية تخطيطية تراعي احتياجات المواطنين وتدعم جهود التنمية المستدامة بالمنطقة.

وشدد محافظ دمياط على ضرورة تكثيف المتابعة من جانب رؤساء الوحدات المحلية، والاهتمام بمنظومة النظافة، ومتابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة، ورصد المتغيرات المكانية، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب رفع الإشغالات، ومتابعة الأسواق وضبط الأسعار، وتكثيف الرقابة على منافذ بيع السلع، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها.

راس البر

قرارات المجلس واستعدادات التدريب العملي «صقر 153»
واستعرض المجلس خلال الجلسة جدول الأعمال، الذي تضمن عددًا من المذكرات والتقارير، حيث وافق على تخصيص قطعة أرض بالامتداد العمراني بمدينة رأس البر لإنشاء لوحة توزيع كهرباء جديدة، بما يسهم في خدمة المنطقة، وذلك ضمن خطة العام المالي 2027/2028.

كما وافق المجلس على مذكرة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بشأن ضبط وتوحيد الإجراءات والقواعد المنظمة لمنظومة التنازل عن الحصص والوحدات.

ومن جانبه، استعرض العميد أركان حرب محمد خليفة، المستشار العسكري للمحافظة، الاستعدادات الجارية لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر 179»، والمقرر إطلاقه مطلع عام 2027، في إطار رفع درجة الاستعداد وتعزيز جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

رسالة المحافظ لتعزيز الوعي والحفاظ على استقرار الوطن
وفي ختام الجلسة، أكد محافظ دمياط أهمية الحفاظ على تماسك المجتمع وتعزيز الوعي بالتحديات التي تواجه الوطن، والتصدي للشائعات التي تستهدف إثارة الانقسام بين أبناء الشعب، مشددًا على أن وحدة المصريين ووعيهم يمثلان ركيزتين أساسيتين للحفاظ على استقرار الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

ووجّه المحافظ رسالة إلى الحضور، أكد خلالها ضرورة الحفاظ على الوطن ومقدراته ومؤسساته، وصون وحدة الصف وتعزيز الترابط بين أبناء المجتمع، والتعامل بوعي ومسؤولية مع ما يُتداول من معلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات، بما يسهم في الحفاظ على ما تنعم به مصر من أمن وأمان واستقرار.

دمياط محافظ دمياط مجلس التنفيذي حسام فوزي

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