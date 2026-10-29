من تدوير المخلفات للطاقة الشمسية.. 18 مشروعًا يفوزون بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على أن أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تتماشى مع جهود الدولة المصرية فى جميع المجالات وفى مقدمتها التعليم ، والصحة ، والطاقة المتجددة والنظيفة وبديل اسكان المناطق العشوائية ، والتوسع في انشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ، وتطوير شبكات الطرق والنقل ،وإعادة تأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال حفل إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لإقليم القاهرة الكبرى ، والذى أعلنت محافظة القاهرة فيه عن فوز ١٨ مشروعًا فى فئات المبادرة الـ ٦ منها ٣ مشروعات في فئة المشروعات كبيرة الحجم والتى حصل على المركز الأول فيها مشروع ( ايكوم ) للمعالجة والتدوير والتخلص النهائى الآمن من المخلفات البلدية الصلبة المتولدة من محافظة القاهرة بالمدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان المقدم من مصطفى الخضر جاد أحمد، والمركز الثانى مشروع (مزارع مكادي للاستثمار الزراعي وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية) الذى يهدف إلى انشاء مجمع صوب زراعية ومحطة فرز والمقدم من أحمد محمد محيى الدين على مكادى ، وحصد المركز الثالث مشروع (ثروة النفايات) الذى يهدف الي تحويل مخلفات المناجم والمحاجر والمخلفات الصناعية إلى مواد مركبة واستراتيجية ذات قيمة اقتصادية عالية وفوائد بيئية واجتماعية وصحية المقدم من هبة الرحمن أحمد حافظ مصطفى.

محافظة القاهرة

كما أعلنت محافظة القاهرة عن فوز ٣ مشروعات فى فئة المشروعات المتوسطة حيث حصل على المركز الأول مشروع بيت يكن وهو أحد البيوت الطبيعية بمنطقة الدرب الاحمر ويرجع تاريخ بناءه إلى منتصف القرن السابع عشر المقدم من علاء الدين علوى عبدالرازق حبشى ، وحصل على المركز الثاني مشروع أول خط انتاج مصرى للألواح الشمسية الملونة ويهدف إلى توطين تصنيع الواح ملونة مخصصة لواجهات المباني فى مصر عبر خط انتاج محلى ، المقدم من حازم نبيل عبد الرازق الشبراوى، وحصل على المركز الثالث مشروع ألواح البوليستر المتألفة ويتضمن انتاج ألواح من الفيبر بقماش البوليستر المطبوع بالانميشن للسيارات والمبردات والديكورات والعزل المقدم من أحمد زيدان محمود عبدالعال .

كما فازت ٣ مشروعات فئة المشروعات المحلية الصغيرة حيث حصل على المركز الأول مشروع فصل النفايات ، ويهدف إلى تبديل علب المشروبات المعدنية والبلاستيكية بجوائز فورية لتشجيع المستخدمين على فصل النفايات المقدم من اسلام أحمد الرفاعى محمد غنيم ، وحصل على المركز الثانى مشروع الربوت الكاشف والفرز للنفايات المقدم من راوية إسماعيل فرج إسماعيل، وفاز بالمركز الثالث مشروع شجرة الطاقة الشمسية Solar Energy Tree ، و يهدف الى اتخاذ نهجًا مبتكرا لاستغلال الطاقة الشمسية من خلال تصميم مدمج يجمع بين الكفاءة والمظهر الجمالى المقدم من عبدالرحمن عيد محمد حسن .

وفازت ٣ مشروعات فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة حيث حصل على المركز الأول مشروع عكوب ، ويهدف إلى تقديم حلول مبتكرة في مجال الزراعة الذكية المستدامة تقنيات الطائرات بدون طيار بهدف معالجة عدد من التحديات البيئية المقدم من محمد محمود أحمد إبراهيم، وفاز بالمركز الثاني مشروع أول ماتور مصري حاصل علي براءة اختراع يعمل بالطاقة المتجددة الضوئية ، ويعمل بالطاقة الضوئية بدون أى بطاريات أو وقود المقدم من مصطفى محمد قرنى ، وحصل على المركز الثالث مشروع توطين تكنولوجيا الاحتراق الصناعي المتطور (منصة لظي ) وتعمل علي تطوير حلول متقدمة للاحتراق الصناعي تجمع بين الاحتراق التكيفى والتحكم الذكي المقدم من مصطفى محمد عبدالمنعم سيد .

وفازت ٣ مشروعات فئة المبادرات غير الهادفة للربح حيث حصل مشروع (SHODDY) على المركز الأول، ويعالج المشروع عدة تحديات بيئية واجتماعية مترابطة كتزايد مخلفالت الملابس والمنسوجات وصعوبات التخلص منها المقدم من أمير احمد كساب عبدالله بكر ، وحصل مشروع مبادرة التصنيع الاخضر الذكى ( Green smart Manufacturing Hub ) على المركز الثاني، ويسهم المشروع في الحد من المخلفات الالكترونية وتعظيم كفاءة استخدام الموارد المقدم من مؤسسة اشراق للتنمية المجتمعية- مصنع ابيون ، وحصد المركز الثالث مشروع ( IOT Based smart control And Monitoring System for Green Hydrogen Generation ) ويهدف المشروع إلى تغلب وتذبذب توليد الطاقة المتجددة المقدم من محمد نشأت حسن أحمد عزام .

كما فازت ٣ مشروعات فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة حيث فاز بالمركز الأول مشروع هوية (مبادرة اصنع أخضر ) المقدم من عائشة محمد بدوى ، وحصل على المركز الثاني مشروع طوبي موزايك المقدم من جنا عمرو سيد يس، وفاز بالمركز الثالث مشروع تصنيع وتطوير نظام تحكم ذكي لتشغيل أجهزة الري المحوري بالطاقة الشمسية المقدم من ماجد سيد محمد ضحاوى .

وعقب انتهاء الحفل تفقدت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة نائبًا عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية معرض المشروعات الفائزة فى المحافظات الثلاث، والذى أقيم على هامش الاحتفالية.