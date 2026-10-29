مخرج آخر رقصة في كيبور: جزء كبير من العمل تم تصويره ويتم تحويل المادة المصورة إلى مشاهد مولدة بالذكاء الاصطناعي

كشف كريم عبد الوهاب مخرج فيلم " آخر رقصة في كيبور"، الذي يتناول كواليس وتفاصيل حرب أكتوبر المجيدة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال كريم عبد الوهاب في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" جزء كبير من العمل تم تصويره ويتم تحويل الصور المصورة إلى مشاهد شبيهه بالذكاء الاصطناعي ".



وتابع كريم عبد الوهاب :" تم المزج بين المشاهد المصورة بالفعل وتقنيات الذكاء الاصطناعي ".

واكمل كريم عبد الوهاب :" سعينا إلى الحفاظ على كافة تفاصيل وملامح الشخصيات وثبات التكوينات التي تم تصميمها بالذكاء الاصطناعي ".



ولفت كريم عبد الوهاب :" الذكاء الاصطناعي لن يستبدل الفنان الحقيقي والعقل البشري مهم وله دور أساسي في تحريك عناصر الذكاء الاصطناعي ".