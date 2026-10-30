إيفرتون يهزم نيوكاسل بثلاثية ويبلغ ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

حقق فريق إيفرتون فوزًا مهمًا على حساب نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي.

وافتتح جيمس جارنر التسجيل لصالح إيفرتون في الدقيقة 34، قبل أن يضيف هايدن هاكني الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، مستغلًا هجمة مرتدة منظمة للفريق صاحب الأرض.

وواصل إيفرتون تفوقه خلال الشوط الثاني، بعدما نجح تيرنو باري في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 69، ليصعّب مهمة نيوكاسل في العودة إلى أجواء اللقاء.

وحاول نيوكاسل تقليص الفارق خلال الدقائق الأخيرة، ونجح دان بيرن في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه، بعدما أحرز هدف فريقه الوحيد بضربة رأس، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتغيير نتيجة المباراة.

وبهذا الانتصار، تأهل إيفرتون إلى الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية، ليضرب موعدًا مع فليتوود تاون، بينما ودّع نيوكاسل منافسات البطولة.