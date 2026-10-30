رعب في صفوف الاحتلال بعد سرقة هامر قاعدة جوليس

كشف الجيش الإحتلال الإسرائيلي عن سرقة مركبة عسكرية من طراز «هامر» من قاعدة جوليس في جنوب البلاد.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال ؛ فتخشى سلطات الاحتلال استخدام تلك المركبة في محاولة للتسلل إلى معسكرات الجيش الإسرائيلي أو مناطق التدريب العسكري.



وخلال جولة تفتيش أُجريت أمس في مستودع الطوارئ التابع لإحدى وحدات الاحتياط في معسكر جوليس جنوب البلاد، تبيّن اختفاء إحدى مركبات «الهامر» من صفّ المركبات المخصصة لوقوف السيارات.



وفور اكتشاف اختفاء المركبة، بدأت عمليات تمشيط في محيط القاعدة والقواعد المجاورة، وفُرض منع مغادرة على جميع أفراد الكتيبة، كما جرى تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة في القاعدة، وأُطلقت طائرة مسيّرة لإجراء عمليات مسح في محيطها، إلا أن عمليات التفتيش والتمشيط لم تسفر عن أي نتائج.

وأبلغ قادة القاعدة الشرطة العسكرية للتحقيق، التي باشرت بدورها تحقيقاً في الحادثة.

وفي أعقاب ذلك، عمّم الجيش الإسرائيلي تنبيهاً على القواعد العسكرية في المنطقة بشأن نوع مركبة الهامر المسروقة، محذراً من أنه قد يجري استخدامها في محاولة للتسلل إلى معسكرات الجيش الإسرائيلي أو إلى مناطق التدريب العسكري.