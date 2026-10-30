برابوس تطلق شاحنة G-Class بقوة 888 حصانا في 10 نسخ

كشفت شركة التعديل الألمانية «برابوس» عن أحدث إبداعاتها فائقة الأداء تحت اسم «بي 900 روكيت إديشن»، والتي تُحول أسطورة الطرق الوعرة «مرسيدس جي 63» إلى شاحنة بيك آب فاخرة بقوة استثنائية.

وكشفت الشركة اقتصار الإنتاج العالمي لهذا الطراز على 10 نسخ فقط، حيث يبدأ سعر النسخة الواحدة من 711,718 يورو (قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا)، وهو ما يعادل قرابة 800,000 دولار أمريكي.

تعديلات هيكلية ومحرك V8 بسعة 4.5 لتر

تخلت «برابوس» عن معدات الطرق الوعرة التقليدية لصالح تحقيق أقصى معدلات التسارع والسرعة؛ حيث قامت بتمديد الشاسي الخاص بـ«جي 63» بمقدار 50 سنتيمترًا لتوفير المساحة الكافية لصندوق التحميل الخلفي المصنوع من ألياف الكربون.

وعلى الصعيد الميكانيكي، تمت زيادة السعة اللترية لمحرك الثماني أسطوانات (V8) المزود بشاحن توربيني مزدوج من 4.0 لتر إلى 4.5 لتر، مع تزويده بمكابس مصهورة، وعمود كرنك مخصص، وشواحن توربينية أكبر حجمًا.

وتثمر هذه التعديلات الميكانيكية عن توليد قوة تصل إلى 888 حصاناً (900 حصان ميكانيكي) وعزم دوران أقصى يبلغ 1,250 نيوتن/متر (922 رطلاً/قدم)، تم حدّه إلكترونياً عند 1,050 نيوتن/متر (774 رطلاً/قدم) لحماية مكونات ناقل الحركة من الإجهاد المفرط.

برابوس P 900 Rocket

أداء خارق ونظام تعليق منخفض

تسمح هذه المنظومة فائقة القوة للشاحنة بالتسارع من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة (0-62 ميل/ساعة) في غضون 3.7 ثانية فقط، مع تحديد السرعة القصوى إلكترونياً عند 240 كم/ساعة (149 ميل/ساعة) لحماية الإطارات.

ولتعزيز الثبات والتوجيه على السرعات العالية، خُفض ارتفاع السيارة بمقدار 1.8 بوصة عبر نظام تعليق رياضي قابل للتعديل، كما زودت المركبة بعجلات معدنية ضخمة قياس 24 بوصة من طراز «Monoblock II EVO» مكسوة بأغطية هوائية مصنوعة من ألياف الكربون.