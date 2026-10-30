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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج| مصرع طفل غرقا داخل ترعة بدار السلام.. والأم تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

لقي طفل في العقد الأول من العمر مصرعه غرقًا داخل إحدى الترع بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بعدما انزلقت قدماه أثناء سيره على حافة الترعة وسقط في المياه، لتتحول لحظات اللهو إلى مأساة انتهت بوصوله إلى المستشفى جثة هامدة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بوصول طفل إلى مستشفى دار السلام المركزي جثة هامدة، إثر تعرضه للغرق، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، وذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يقيم بدائرة مركز دار السلام، وأنه وصل إلى المستشفى جثة هامدة، متأثرًا بإصابته نتيجة الغرق داخل إحدى الترع بالناحية محل إقامته.

وبسؤال والدة الطفل، وهي في العقد الثالث من العمر وتقيم بذات الناحية، أفادت بأن نجلها كان يعاني من إعاقة ذهنية، وأنه أثناء سيره على حافة الترعة انزلقت قدماه بشكل مفاجئ، فسقط في المياه، ولم يتمكن من النجاة، ما أدى إلى وفاته غرقًا.

وأكدت والدة الطفل في أقوالها عدم اتهامها لأي شخص بالتسبب في وفاة نجلها، مشيرة إلى أن الحادث وقع نتيجة سقوطه داخل الترعة دون تدخل من أحد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات وفاة الطفل، والتصريح بالدفن عقب استكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

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