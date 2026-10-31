قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشمس الأبدية.. المتحف المصري الكبير يطلق تجربة ضوئية في ذكرى افتتاحه
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة
انتخاب مصر لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية للمرة الثالثة
بالأرقام.. عموتة يعادل كولر وموسيماني في أول 11 مباراة مع الأهلي ويتفوق على فايلر
بدر عبد العاطي: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن المصري ومصر ترفض الاعتداء على دوله
البنك الأهلي يحدد شروط رحيل محمود الجزار بعد اهتمام الأهلي | خاص
10 وفيات و24 مصابا.. وزير الصحة يوجه بتقديم الرعاية لمصابي حادث الطريق الأوسطي
بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. حقيقة خضوع الصيدليات لمواعيد غلق المحال التجارية
نادر أبو الليف لـ صدى البلد: سعيد بنجاح سحر الشرق.. وأرحب بأغاني المهرجانات الهادفة | فيديو
حكم تقديم الطعام للمعزين عند أهل الميت.. عطية لاشين يوضح
عبد الصمد ماهر يكشف تفاصيل الإنجاز التاريخي للدواء المصري في أفريقيا
بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 600 محضر تمويني للمخابز البلدية والأسواق خلال حملات رقابية بأسيوط

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حصاد الحملات التموينية التي نُفذت بمختلف مراكز المحافظة على مدار الأسبوع، وأسفرت عن تحرير 600 محضر للمخابز البلدية والأسواق، في إطار جهود المحافظة لتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار والسلع المدعمة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، كثفت حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الإدارات التموينية الخارجية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق ومحطات الوقود والتجار التموينيين، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات أسفرت، في مجال الأسواق، عن ضبط 65 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك، و100 كيلو جرام من السكر ناقص الوزن، و250 كيلو جرامًا من الأرز دون فواتير، إلى جانب ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، وزيوت طعام مستعملة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومنظفات دون فواتير. كما تم ضبط مخالفات بمحطات وقود تتعلق بالتصرف والتجميع دون وجه حق في 8100 لتر من السولار والبنزين.

وأضاف المحافظ أن الحملات رصدت مخالفات لدى عدد من التجار التموينيين تمثلت في التصرف في 1684 كيلو جرامًا من السكر، و1498 زجاجة زيت، و1843 كيس مكرونة، فضلًا عن ضبط أحد مشروعات «جمعيتي» لتصرفه في سلع تموينية بقيمة 39 ألف جنيه.

كما تم تحرير 17 محضر غلق لتجار تموينيين، و9 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و10 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر لمزاولة النشاط دون ترخيص، و32 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وفي مجال المخابز البلدية، أوضح محافظ أسيوط أنه تم تحرير 498 محضرًا تنوعت بين نقص وزن الخبز وعدم مطابقته للمواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحات بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم المواطنين بونات صرف الخبز.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار الحملات التموينية بمختلف أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تستهدف التلاعب بالسلع المدعمة وأسعار المنتجات، ومواصلة العمل لضمان توافر السلع الأساسية وتحقيق الانضباط في الأسواق والمخابز.

أسيوط الحملات التموينية الرقابة على الأسواق محاولات التلاعب التلاعب بالأسعار مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط الإدارات التموينية الرقابة على المخابز محطات الوقود المخابز البلدية ضبط المخالفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عموتة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل الحسين عموتة.. وقرار مفاجئ بشأن الجهاز الفني

البنك المركزي

السعودية توافق على استمرار وديعة بـ 5.3 مليار دولار لمدة عام في «المركزي المصري»

شوبير

بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

نشات الديهي وبوتين

العاشرة بدلًا من TeN.. نشأت الديهي يكشف تفاصيل تغيير اسم القناة.. ويوضح حقيقة سؤاله للرئيس بوتين

شمس البارودي و الفنانه نجوى إبراهيم

النصيحة في العلن فضيحة.. شمس البارودي تخرج عن صمتها وتهاجم ماما نجوى

عدادات الكهرباء الكارت

مديونية عداد الكهرباء الكارت.. أسباب الخصم المفاجئ من الرصيد

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

ترشيحاتنا

خلال تنظيف الشواطي

مطروح دايمًا أجمل.. مبادرة للحفاظ على نظافة الشواطئ على مدار العام

محافظ المنوفية ووزير العدل

محافظ المنوفية يستقبل وزير العدل قبل افتتاح الشهر العقاري ووضع حجر أساس نادي القضاة

المتوفى

مصرع طالب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم بطوخ

بالصور

بعد اعتزال 15 عاماً.. أول ظهور للفنانة آثار الحكيم

آثار الحكيم
آثار الحكيم
آثار الحكيم

رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس

رائحة شعرك
رائحة شعرك
رائحة شعرك

عندما يتغير الآخرين من غير ما يقولوا حاجة؟.. 5 أسباب نفسية واجتماعية

ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده

طريقة عمل خضار سريع ولذيذ لكل الأسرة

خضار سريع
خضار سريع
خضار سريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: حتى لا نصنع أصنامًا صغيرة بأيدينا

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

المزيد