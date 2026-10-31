دبي تستعد لتجربة استثنائية.. أول وأطول ممر في العالم مصنوع من الذهب عيار 24

ستكتسب زيارتك القادمة إلى دبي لمسة ذهبية فاخرة، إذ يستعد "حي الذهب" في منطقة ديرة بدبي لافتتاح ما وُصف بأنه أول وأطول ممر في العالم مصنوع من الذهب عيار 24 قيراطاً. ومن المقرر افتتاح هذا المعلم قبل نهاية عام 2026، في حين تشير تصريحات المسؤولين إلى إمكانية جاهزيته في غضون الشهرين المقبلين. لذا، إذا كانت دبي ضمن وجهات سفرك هذا الشتاء، فإليك تجربة إضافية يمكنك إدراجها في برنامج رحلتك.

ما نعرفه عن الممر الذهبي



سيتيح هذا الممر المذهل للمقيمين والزوار فرصة السير على طريق ذهبي متلألئ في واحدة من أبرز مناطق تجارة الذهب بالمدينة. وقد ظهرت الفكرة لأول مرة في يناير 2026، حين أطلقت شركة التطوير العقاري "إثراء دبي" مشروع "حي الذهب"، معلنةً عن خطط لإنشاء "شارع الذهب" — وهو شارع مُشيّد باستخدام الذهب ليكون عامل الجذب الرئيسي في هذه الوجهة الجديدة. وفي ذلك الوقت، أوضحت الشركة المطورة أنه سيتم الكشف عن التفاصيل تباعاً عبر مراحل مختلفة.

حتى الآن، لم يُعلن بعد عن الطول الدقيق للممر، أو تكلفته، أو تاريخ افتتاحه الرسمي. لكن ما يتضح هو أن المشروع يهدف إلى تعزيز جاذبية دبي كوجهة سياحية عالمية، وتسليط الضوء على مكانتها الراسخة كمركز دولي لتجارة الذهب والمجوهرات؛ إذ تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل ثاني أكبر وجهة في العالم لتجارة الذهب الفعلي.

الممر الذهبي

وجهة متنامية لعشاق الذهب



يجمع "حي الذهب في دبي" (Dubai Gold District) تحت مظلته تجار التجزئة، والعلامات التجارية للمجوهرات، وتجار السبائك، وتجار الجملة، والمستثمرين في قطاع الذهب. ويضم الحي أكثر من 1000 متجر لبيع الذهب والمجوهرات والعطور ومستحضرات التجميل والمنتجات المتعلقة بنمط الحياة، وقد استقبل زواراً من أكثر من 147 جنسية خلال عام 2025.

وتشهد الأعمال التجارية في هذا الحي نمواً ملحوظاً.

ووفقاً لصحيفة "جلف توداي" (Gulf Today)، صرح راشد الحمودي، المدير الأول للقطاع التجاري في "حي الذهب في دبي"، قائلاً: "منذ مطلع العام، سجل حي الذهب في دبي زيادة بنسبة 20% في عدد مكاتب تجارة الذهب بالجملة العاملة فيه، إلى جانب ارتفاع بنسبة 15% في عدد المتاجر الجديدة المتخصصة في بيع الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة. وتجري حالياً أعمال توسعة في الحي لتلبية الطلب المتزايد من الشركات العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات التي تسعى لاتخاذ الحي مقراً لعملياتها".

كما كشف الحمودي عن خطط لإقامة معرض يهدف إلى أن يصبح أكبر حدث تجاري للذهب والمجوهرات في منطقة الشرق الأوسط.

يقع هذا الحي في منطقة ديرة، المركز التجاري القديم في دبي، بالقرب من خور دبي. ويمكنك الجمع بين جولة في "المسار الذهبي" وبين تسوق المجوهرات، أو القيام برحلة عبر الخور على متن "عبرة" (قارب خشبي تقليدي)، أو زيارة سوق التوابل القريب. ونظراً لعدم تحديد موعد الافتتاح بعد، يُنصح بمتابعة التحديثات الرسمية قبل التخطيط لرحلتك. كما تُعد الأشهر الأكثر برودة، ما بين نوفمبر ومارس، الوقت الأمثل لاستكشاف هذا الجزء من المدينة سيراً على الأقدام.

سيُضاف "المسار الذهبي" إلى قائمة دبي المتنامية باستمرار من التجارب الفاخرة المتاحة للسياح والسكان على حد سواء، كما سيتيح فرصة للتعرّف عن كثب على قطاع تجارة الذهب والمجوهرات المزدهر في الإمارة. وسواء كنت تخطط للتسوق أو ترغب ببساطة في الاستمتاع ببريق الذهب، فهي تجربة لا ينبغي تفويتها!

