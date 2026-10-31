مياه الشرقية تنظم ندوات توعوية لطلاب 4 كليات بجامعة الزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تكثيف برامج التوعية المجتمعية داخل الجامعات، لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، وتعريف الطلاب بجهود الدولة في تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، دعمًا لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح اللواء مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالتعاون مع قطاع المعامل والجودة بالشركة، نفذت ٤ ندوات توعوية بكليات الآداب والتجارة والحقوق وعلوم الإعاقة بجامعة الزقازيق، مستهدفة أكثر من ٣٠٠٠ طالب، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الشركة والجامعة للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.

وأضاف أن الندوات تناولت أهمية ترشيد استهلاك المياه، والطرق الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي، وجهود الدولة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي، خاصة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلًا عن التعريف بمعايير جودة مياه الشرب والخدمات التي تقدمها الشركة، ومنها العدادات مسبقة الدفع، والقطع الموفرة للمياه، والخط الساخن (١٢٥)، وتطبيق «قراءتي» لتسجيل قراءات العدادات.

وأكد رئيس الشركة استمرار تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية بالتعاون مع جامعة الزقازيق، لتعزيز الوعي بقضايا المياه والصرف الصحي، وترسيخ ثقافة الاستخدام الأمثل للموارد المائية، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.