طفرة حضارية ببولاق الدكرور.. إنشاء حديقة بأسفل كوبري فيصل وتطوير شريان ترعة المجنونة

كثفت الأجهزة التنفيذية بحي بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة، من جولاتها الميدانية لمتابعة مشروعات التطوير الجارية بالقطاعات المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، بشأن تطوير ورفع كفاءة المناطق الحيوية والخدمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق أحياء المحافظة.

قاد المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور، يرافقه نائب رئيس الحي، جولة تفقدية ميدانية لمتابعة أعمال التطوير والتجميل بالحي؛ حيث شملت الجولة متابعة إنشاء حديقة جديدة بمنزل كوبري الملك فيصل لتكون متنفسا حضاريا للمواطنين، إلى جانب بدء أعمال تركيب بلاط "الإنترلوك" بالشارع السطحي لفيصل، وذلك لسهولة حركة المشاة وتحسين المظهر العام بالمنطقة.

وأكد المهندس طه عبد الصادق أن العمل يسير على قدم وساق وفق جدول زمني محدد، مشيرا إلى تنفيذ عدد من الإجراءات والتدخلات الميدانية العاجلة بنطاق الحي، جاء في مقدمتها:

-تطوير شريان "ترعة المجنونة: متابعة الأعمال الجارية بشارع ترعة المجنونة، والتي تتضمن استكمال مد وتركيب كابلات الكهرباء للضغط العالي، لضمان استقرار الشبكة وتلبية احتياجات المنطقة.

-حملات نظافة مكثفة بالاشتراك مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة: حيث تم شن حملات نظافة ورفع كفاءة لكافة القطاعات، استهدفت المحاور الرئيسية والشوارع الحيوية مثل شارع الملك فيصل، وشارع كفر طهرمس، وشارع المساكن؛ حيث جرى رفع كميات كبيرة من المخلفات والترشيح باستخدام معدات ولودر وسيارات الحي، وبالتنسيق المباشر مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وشدد رئيس حي بولاق الدكرور على استمرار جهود التطوير والمتابعة اليومية لكافة الأعمال الجارية، تنفيذاً لرؤية المحافظة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي، وتوفير بيئة حضارية تليق بسكان الحي.