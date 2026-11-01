كيف يؤثر الهواء الملوث على إصابتك بالسكتة الدماغية؟

يشير تلوث الهواء إلى المواد الضارة الموجودة في الهواء، مثل الجسيمات الدقيقة (PM2.5 وPM10)، والغازات السامة، والدخان، والغبار، والملوثات الكيميائية، التي تدخل رئتينا ومجرى دمنا مع كل نفس.

يجب أن نشعر بالقلق لأن التعرض طويل الأمد لهذا التلوث قد يُلحق الضرر بالقلب والرئتين والدماغ والجهاز المناعي، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والربو وأمراض القلب وغيرها من الأمراض المزمنة.

يُعد الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن أكثر عرضة للخطر، ومع استمرار ارتفاع مستويات التلوث في العديد من المدن، أصبح من الضروري حمايتنا والحد من تعرضنا له لضمان صحتنا ورفاهيتنا على المدى الطويل.

كيف يمكن لتلوث الهواء أن يتسبب في حدوث سكتة دماغية؟

يُعرّض تلوث الهواء الجسم لجزيئات دقيقة ضارة تتغلغل عميقًا في الرئتين وتدخل مجرى الدم بسرعة، وبمجرد دخولها الأوعية الدموية، تُحفّز هذه الملوثات التهابًا مزمنًا، مما يجعل جدران الأوعية متورمة ومتهيجة وأكثر عرضة للانسدادؤ ومع مرور الوقت، يُضعف هذا تدفق الدم إلى الدماغ.

يُسبب التلوث أيضاً إجهاداً تأكسدياً كبيراً، وهي عملية تُلحق فيها الجزيئات غير المستقرة الضرر بالبطانة الداخلية للشرايين، يُسرّع هذا الضرر من تكوّن الترسبات الدهنية (اللويحات)، مما يُضيّق الأوعية الدموية التي تُغذي الدماغ، ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ومن الآثار الرئيسية الأخرى ارتفاع ضغط الدم وزيادة قابلية الدم للتجلط، يتسبب تلوث الهواء في زيادة لزوجة الدم ورفع الضغط داخل الشرايين، مما يخلق الظروف المثالية لتكوّن جلطة دموية تعيق وصول الأكسجين إلى الدماغ

إضافةً إلى هذه التغيرات، يُقلل تلوث الهواء من مستويات الأكسجين التي يتلقاها الجسم، وعندما يحصل الدماغ على كمية أقل من الأكسجين لفترات طويلة، يصبح أكثر عرضةً للإصابة، مما يجعل حتى الانسدادات البسيطة أكثر خطورة.

تشكل العوامل مجتمعة - الالتهاب، والإجهاد التأكسدي، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة التخثر، وانخفاض توصيل الأكسجين - مزيجًا قويًا يزيد بشكل كبير من خطر

كيف يؤثر التعرض طويل الأمد للتلوث على صحة الدماغ والقلب؟

يُمكن أن يُؤدي التعرّض طويل الأمد للهواء الملوث إلى إجهاد كبير في الجهاز القلبي الوعائي، فالجسيمات الدقيقة والغازات السامة ترفع ضغط الدم، مما يُجبر القلب على العمل بجهد أكبر، كما أنها تُلحق الضرر بالأوعية الدموية، وتُقلل من مرونتها، وتُسرّع من تراكم الترسبات، ويُؤدي التعرّض المزمن إلى التهاب في الجهاز القلبي الوعائي، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من المضاعفات القلبية مع مرور الوقت.

لا يؤثر تلوث الهواء على الرئتين والقلب فحسب، بل يضر بالدماغ أيضاً، فالتعرض المستمر له يُسبب التهاباً عصبياً وإجهاداً تأكسدياً، مما يُتلف الخلايا العصبية ويُضعف وظائف الدماغ الطبيعية، ومع مرور الوقت، قد يزيد ذلك من خطر الإصابة بأمراض تنكسية عصبية مثل الزهايمر وباركنسون، ويُضعف القدرات الإدراكية، ويؤثر على الذاكرة والانتباه، إضافةً إلى ذلك، يرتبط التعرض طويل الأمد للتلوث بمشاكل الصحة النفسية كالقلق والاكتئاب .

إن حماية نفسك من التعرض المطول من خلال الهواء الداخلي النظيف والأقنعة وخيارات نمط الحياة الصحية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة القلب والدماغ

المصدر artemis