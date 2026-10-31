رئيسا جامعتي بنها ووهان الصينية يفتتحان كلية بنها ووهان للدراسات العليا بالعبور

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور جانج بنجوين، رئيس جامعة ووهان بجمهورية الصين الشعبية، كلية بنها ووهان للدراسات العليا بمقر جامعة بنها بمدينة العبور، مع إعلان بدء الدراسة بالكلية، في خطوة جديدة تعزز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين، وتجسد عمق الشراكة التعليمية بين مصر والصين.



جاء ذلك بحضور لو تشونشينج، المستشار التعليمي لسفارة الصين بالقاهرة، وأعضاء الوفد الأكاديمي المرافق لرئيس جامعة ووهان، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور حازم عليوة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أمجد حجازي القائم بعمل عميد كلية بنها ووهان للدراسات العليا ، وعدد من عمداء الكليات والقيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب كلية بنها ووهان للدراسات العليا.



وعقب الافتتاح، أجرى رئيسا الجامعتين جولة تفقدية داخل الكلية، تفقدا خلالها المنشآت والإمكانات التعليمية والتجهيزات المختلفة، واطلعا على القاعات الدراسية والمرافق المخصصة للعملية التعليمية، كما استمعا إلى شرح حول طبيعة الدراسة بالكلية وأهدافها، ودورها في دعم برامج الدراسات العليا والبحث العلمي، وتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والصيني.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، خلال كلمته، أن بدء الدراسة بكلية بنها ووهان للدراسات العليا يمثل ثمرة متميزة للتعاون الأكاديمي البناء بين جامعة بنها وجامعة ووهان، ونموذجًا ناجحا للشراكة الدولية القائمة على تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز الابتكار والبحث العلمي.



وأوضح " الجيزاوي " أن الاحتفال لا يمثل مجرد انطلاق عام دراسي جديد، بل يعكس بداية مرحلة جديدة من التعاون الأكاديمي والعلمي بين مؤسستين تعليميتين عريقتين، تؤمنان بأن التعليم والبحث العلمي يمثلان أساس بناء المجتمعات الحديثة وصناعة المستقبل، مشيرا إلى أن الكلية تستهدف إعداد جيل من الباحثين والمتخصصين القادرين على مواجهة التحديات العالمية وتقديم حلول مبتكرة تخدم أهداف التنمية المستدامة.



وأشار : الجيزاوي" إلى أن المشروع يأتي في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر والصين، وما تشهده من تطور في مختلف المجالات، خاصة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدا أن التعاون بين البلدين يحظى بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جين بينج، بما يفتح آفاقا أوسع للشراكة وتبادل الخبرات.



وأضاف رئيس جامعة بنها أن كلية بنها ووهان تمثل تجسيدا عمليا للثقة المتبادلة بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين، وتعكس إيمان جامعة بنها بأهمية الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية والبحثية الرائدة عالميا، بما يسهم في تعزيز المكانة الدولية للجامعة وتطوير برامج الدراسات العليا ودعم البحث العلمي التطبيقي والابتكار.



ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى قيادة جامعة ووهان وفرق العمل من الجانبين المصري والصيني، تقديرا لجهودهم في إنجاز المشروع وتحويله إلى واقع ملموس، كما رحب بالطلاب الذين يبدأون رحلتهم العلمية بالكلية، داعيًا إياهم إلى الاستفادة من الخبرات الأكاديمية المصرية والصينية، والحرص على التميز والجد والاجتهاد والإبداع.



من جانبه، أعرب الدكتور جانج بنجوين، رئيس جامعة ووهان الصينية، عن تقديره للتعاون مع جامعة بنها، مؤكدًا أهمية الشراكة الأكاديمية بين الجامعتين في دعم التبادل العلمي والثقافي، وتعزيز فرص التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يخدم الطلاب والباحثين ويسهم في توطيد العلاقات بين الشعبين المصري والصيني.



وأشاد رئيس جامعة ووهان الصينية والوفد المرافق له بمستوى التجهيزات والإمكانات المتاحة داخل الكلية ، وبما تم إنجازه في إطار الشراكة بين الجامعتين.