طارق السيد: إعلان نتائج انتخابات الأولمبي استغرق نصف ساعة

أكد طارق السيد، رئيس النادي الأولمبي، أن تجربة التصويت الإلكتروني في انتخابات النادي الأخيرة حققت نجاحًا كبيرًا، وأسهمت في تسريع إعلان النتائج وتقليل نسبة الأصوات الباطلة، مشيدًا بالتنظيم والإشراف على العملية الانتخابية.

التصويت الإلكتروني في انتخابات النادي

وقال طارق السيد، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "توليت رئاسة النادي الأولمبي لدورتين انتخابيتين من 2012 حتى 2021، وكان لدى أعضاء الجمعية العمومية وعي كبير بضرورة اختيار مجلس إدارة جديد لاستكمال المسيرة".

وأضاف: "النادي الأولمبي دائمًا سباق في تنظيم الفعاليات المهمة، وكان أول نادٍ في مصر يضع لائحة نظام أساسي خاصة به عام 2017، وما حدث في الجمعية العمومية كان عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا يعكس وعي أعضاء النادي".

وأشاد رئيس النادي الأولمبي بتجربة التصويت الإلكتروني، قائلًا: "الانتخابات الإلكترونية كانت مشهدًا يُحسب للدولة المصرية، والتنظيم بين التصويت الإلكتروني والإجراءات الانتخابية كان على أعلى مستوى، كما أشكر الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على إقرار التصويت الإلكتروني ونجاح التجربة".

وتابع: "إعلان النتائج استغرق نصف ساعة فقط، بعدما كانت الانتخابات بالنظام الورقي تستغرق من 3 إلى 4 ساعات، كما أن نسبة الأصوات الباطلة في انتخابات 2021 وصلت إلى 25%، بينما تراجعت في الانتخابات الأخيرة إلى نحو 2.5% أو 3%، بسبب نظام التصويت الإلكتروني الذي منع الأخطاء".

ووجه طارق السيد الشكر إلى الدكتور وليد الرفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، على إدارة الإجراءات الانتخابية بشفافية وتنظيم، كما أشاد بدور مستشاري هيئة النيابة الإدارية في الإشراف المباشر على العملية الانتخابية حتى نهايتها.

وأشاد رئيس الأولمبي بالمشهد الذي ظهرت عليه الجمعية العمومية والمرشحون، مؤكدًا أن العلاقات الطيبة والاحترام المتبادل سادا بين جميع المتنافسين، وأن المنافسة انتهت بروح رياضية، باعتبار أن جميع المرشحين ينتمون إلى نادٍ واحد.

واختتم تصريحاته قائلًا: "الأمور مستقرة داخل النادي، وبدأ العمل مباشرة عقب إعلان النتيجة، وأشكر مدير النادي الأستاذ مصطفى إدريس على تقديم كل التسهيلات الممكنة، وأطمئن أعضاء الجمعية العمومية بأننا سنبدأ تنفيذ الوعود والخطة الانتخابية فورًا، وهدفنا إسعاد أعضاء النادي وتحقيق تطلعاتهم".