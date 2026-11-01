تعيين معلمي المرحلة الخامسة ضمن مناقشات البرلمان.. تفاصيل

أعلنت لجنة التعليم والبحث العلمي بـ مجلس النواب تحديد يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور محمود رشاد حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بشأن إعادة النظر في الوزن النوعي واستكمال تعيين المتقدمين بالمرحلة الخامسة من مسابقة تعيين المعلمين.

مسابقة تعيين المعلمين

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب؛ وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب، والوقوف على المعوقات التي حالت دون استكمال تعيين عدد من المتقدمين رغم اجتيازهم مختلف مراحل واختبارات المسابقة.

وكان النائب محمود رشاد قد طالب بإعادة النظر في نسبة الوزن النوعي المطبقة على المرحلة الخامسة، وبحث إمكانية خفضها إلى النسبة التي طُبقت في المراحل السابقة، بما يتيح استكمال تعيين الأعداد المطلوبة من المتقدمين المستوفين للشروط والاختبارات.

دراسة وضع المستبعدين

كما طالب بدراسة وضع المستبعدين المستوفين لباقي الاختبارات ضمن قوائم انتظار للاستفادة منهم مستقبلًا وفقًا لاحتياجات الوزارة، مع توضيح أسس ومعايير تطبيق الوزن النوعي تحقيقًا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.