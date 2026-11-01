34 ألف متر مكعب يوميا.. جولة مفاجئة لرئيس مياه القناة بمحطة المستقبل

فاجأ المهندس أحمد عبد المنعم التراس ، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، محطة مياه مدينة المستقبل، بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل في تلك الأماكن والوقوف علي كفاءة التشغيل والصيانة ومعدلات الأداء الفعلية.

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة مياه مدينة المستقبل

وبدأت الجولة المفاجئة للمهندس أحمد التراس، محطة مياه المستقبل والتى تبلغ طاقتها الانتاجية 34 الف م3/ يوم، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة والتأكد من كفاءة التشغيل والانتاج، والوقوف على كفاءة الأداء الفني ومراحل تنقية المياه، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية المعتمدة، مؤكداً أن جودة مياه الشرب تأتي في مقدمة أولويات العمل، وانه يتم ضبط جودة مياه الشرب وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها، لعمل التحاليل المطلوبة يوميًا للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية والصحية المعتمدة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة، بما يضمن سلامة المياه المنتجة والحفاظ على جودتها.

كما تابع المهندس أحمد التراس، العمل بالورشة الميكانيكية المركزية بمحطة مياه المستقبل والتى تم انشاءها بالجهود الذاتية لشركة محافظات القناة بهدف توفير الصيانة اللازمة لكافة الأعطال بالطلمبات بمواقع العمل المختلفة على مستوى محافظات القناة الثلاث " الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد"، كما تم التعرف علي احتياجات ومتطلبات العمل بالورشة، مؤكدًا حرص الشركة على توفير أوجه الدعم اللازمة وفقًا للاحتياجات الفعلية وأولويات التطوير، بما يدعم كفاءة الأداء والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة.

وأشار المهندس أحمد التراس، إلى استمرار أعمال سحب العينات العشوائية من مياه الشرب بصورة دورية ومنتظمة من مختلف المناطق بمحافظات القناة الثلاث، وتشمل المنازل والمدارس ودور العبادة والمقاهي والشبكات، لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من مدى مطابقة المياه للمواصفات وصلاحيتها للاستخدام.

وأوضح المهندس أحمد التراس، أن أعمال المتابعة والتحاليل تستهدف الاطمئنان بصورة مستمرة على جودة مياه الشرب من الناحية الصحية والمذاقية والشكلية، والحفاظ على صحة المواطنين، مع استمرار الشركة في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.