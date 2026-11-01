قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإيراني: أي حرب جديدة قد تمتد إلى ما وراء الشرق الأوسط
القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
مستشار الرئيس الروسي: إذا كان زيلينسكي مهتماً جداً بإجراء محادثة مع بوتين فليأتِ
200 معتقل في ألمانيا.. احتجاجات الشباب تتحول إلى اشتباكات عنيفة وسرقة أسلحة
الإفتاء تحسم الجدل حول اتفاق الزوجين على كون مُقدّم الصداق ومؤخَّره بـ «عُملة رقمية»
تجارة مخدرات .. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد خضوعه لعملية جراحية
مسؤل ألماني: مصر تمتلك فرصا مهمة لتعزيز التصنيع والاندماج في الاقتصاد العالمي
هتلعب هتقبض.. سيد عبد الحفيظ يفرض سياسة جديدة داخل الأهلي
زعيم الديمقراطيين الإسرائيليين يحذر: نتنياهو سيستخدم هجوماً جديداً على إيران للبقاء في السلطة
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
شبورة صباحية وأجواء حارة نهارًا.. كيف تستعد الأسرة لتقلبات الطقس مع بداية نوفمبر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

34 ألف متر مكعب يوميا.. جولة مفاجئة لرئيس مياه القناة بمحطة المستقبل

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة مياه مدينة المستقبل
رئيس مياه القناة يفاجئ محطة مياه مدينة المستقبل
محمد الغزاوى

فاجأ المهندس أحمد عبد المنعم التراس ، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، محطة مياه مدينة المستقبل، بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل في تلك الأماكن والوقوف علي كفاءة التشغيل والصيانة ومعدلات الأداء الفعلية.

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة مياه مدينة المستقبل

وبدأت الجولة المفاجئة للمهندس أحمد التراس، محطة مياه المستقبل والتى تبلغ طاقتها الانتاجية 34 الف م3/ يوم، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة والتأكد من كفاءة التشغيل والانتاج، والوقوف على كفاءة الأداء الفني ومراحل تنقية المياه، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية المعتمدة، مؤكداً أن جودة مياه الشرب تأتي في مقدمة أولويات العمل، وانه يتم ضبط جودة مياه الشرب وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها، لعمل التحاليل المطلوبة يوميًا للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية والصحية المعتمدة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة، بما يضمن سلامة المياه المنتجة والحفاظ على جودتها.

كما تابع المهندس أحمد التراس، العمل بالورشة الميكانيكية المركزية بمحطة مياه المستقبل والتى تم انشاءها بالجهود الذاتية لشركة محافظات القناة بهدف توفير الصيانة اللازمة لكافة الأعطال بالطلمبات بمواقع العمل المختلفة على مستوى محافظات القناة الثلاث " الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد"، كما تم التعرف علي احتياجات ومتطلبات العمل بالورشة، مؤكدًا حرص الشركة على توفير أوجه الدعم اللازمة وفقًا للاحتياجات الفعلية وأولويات التطوير، بما يدعم كفاءة الأداء والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة.

وأشار المهندس أحمد التراس، إلى استمرار أعمال سحب العينات العشوائية من مياه الشرب بصورة دورية ومنتظمة من مختلف المناطق بمحافظات القناة الثلاث، وتشمل المنازل والمدارس ودور العبادة والمقاهي والشبكات، لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من مدى مطابقة المياه للمواصفات وصلاحيتها للاستخدام.

وأوضح المهندس أحمد التراس، أن أعمال المتابعة والتحاليل تستهدف الاطمئنان بصورة مستمرة على جودة مياه الشرب من الناحية الصحية والمذاقية والشكلية، والحفاظ على صحة المواطنين، مع استمرار الشركة في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

بورسعيد محافظات القناة مياه الشرب والصرف الصحي مياه القناة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

الشرطة

القبض على مالك مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة

المتهمين

بسبب الضوضاء .. القبض على قائدي 4 دراجات نارية بالقاهرة

المتهمين

القبض على المتهمين باستغلال 11 طفـ.ــلًا فى أعمال التسوّل بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد